Журналист «СЧ» победил в конкурсе Росгвардии

Более двухсот журналистских работ поступило на конкурс «На страже Приволжья», организованный пресс-службой Приволжского округа Росгвардии при поддержке Союза журналистов России. По словам членов жюри, достойных и качественных материалов было представлено немало. Но и в этой достойной компании «СЧ» оказалась в лидерах. В группе печатных СМИ (номинация «История и патриотизм») первое место занял материал обозревателя нашей газеты Елены Тры «Праздник в сердце у каждого». Напомним, рассказывалось в нем о том, как в День Победы личный состав Росгвардии провел в Чебоксарах персональный парад для ветерана Великой Отечественной Ивана Степановича Перевезенцева. Кстати, это не первый пример успешного сотрудничества журналистов «Советской Чувашии» с Росгвардией. В прошлом году фотокорреспондент Олег Мальцев стал призером Всероссийского конкурса «В объективе Росгвардия».