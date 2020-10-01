Полицейские изъяли у фитнесс-тренера порядка 6 тонн похищенных могильных оград…

Бывшего фитнес-тренера, который подозревается в серии краж с кладбищ, сотрудники уголовного розыска задержали в квартире его супруги в Мариинском Посаде.

«Вы зачем на балконе спрятались?» — спросили они у подозреваемого при производстве оперативной сьемки. «Как будто вы сами не знаете», — усмехнулся на это физически крепкий, «прокачанный» чебоксарец.

Ответ сыщикам, конечно же, известен. На балкон квартиры мужчину загнал элементарный страх. Вполне объяснимый, если сдаешь в пункты по приему металла ограды, похищенные с территории кладбищ. Часть была уже успешно реализована, другая ожидала своей очереди на даче жителя Чебоксар, куда свозилась вся добыча. На момент обыска там скопилось шесть тонн изделий из металла! Для хранения вещественных доказательств отделу внутренних дел по Новочебоксарску пришлось отвести целый гараж.

Когда у задержанного спросили под видеозапись, в чем он подозревается, тот абсолютно спокойно ответил: «в хищении чугунных оград». Но для полиции Чувашской Республики это были не просто кражи — резонансные преступления, вызов, на который последовал немедленный ответ. Решительных мер от сотрудников ждали и потерпевшие, с могил чьих родственников были украдены ограды.

Заявления о кражах с кладбищ стали поступать в полицию начиная с лета нынешнего года. Оперативники проверяли не только все пункты по приему металлолома, но и провели масштабную работу с гражданами, ведь понятное дело, что злоумышленник уносил похищенное не в кармане, а пользовался каким-то автотранспортом, возможно, грузовым. Раскрыть серию в итоге помогла информация «из оперативных источников». Бдительный горожанин обратил внимание на фрагменты оград в одном из пунктов по приему металлолома и позвонил в полицию.

А вот работников лицензированного пункта происхождение оград почему-то не заинтересовало. Хотя, как стало известно полиции, наш «клиент» сдавал их регулярно, объясняя это тем, что собирает металл во дворах города Чебоксары после реконструкции и замены ограждений, которые планово ведутся в столице республики.

Оставшись без работы в период пандемии, ранее судимый 46-летний фитнес-тренер стал «тягать железо» на кладбищах. Нашел применение своей недюжинной физической силе и имевшейся в собственности автомашине, в багажнике и салоне которой перевозилось похищенное. В настоящее время установлена его причастность к 9 фактам краж с территорий кладбищ города Новочебоксарска, Моргаушского, Красноармейского и других районов республики.

Но не исключено, что потерпевших гораздо больше: посещения кладбищ были под запретом, и многие давно не наведывались на могилы. Практически все преступления были совершены в дневное время, для поездок по городам и весям фигурант пользовался картами.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража», избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Фото пресс-службы МВД по Чувашии

Основной склад похищенного располагался на даче подозреваемого. Оттуда полицейские вывезли около 6 тонн могильных оград.