На «Олимпийском» появилась площадка для воркаута

И футбол посмотреть, и на турнике подтянуться

В Чувашии появляется все больше мест, где любой желающий может провести свое время с пользой для здоровья — подтянуться на перекладине, сделать упражнения на пресс на специальной скамейке… Какая красота была бы, если все виды снарядов для такой спортивной активности уместить в одном пространстве!?

И вот на территории стадиона «Олимпийский» появилась общедоступная площадка для воркаута площадью 1000 квадратных метров. В минувшую пятницу ее открыл министр физической культуры и спорта Чувашии Василий Петров. Когда руководитель профильного ведомства подошел к месту событий, там уже выполняли различные упражнения на перекладине воспитанники школы олимпийского резерва № 6. Гимнасты были так сосредоточены, словно выступали за родной край на всероссийских соревнованиях.

ЦИФРЫ: Около 38 млн рублей составила общая сумма контрактов на реконструкцию футбольного поля на «Олимпийском», а стоимость работ по площадке для воркаута оценивается примерно в 5,5 млн рублей

Площадка оснащена оборудованием, которое позволит выполнять упражнения на различные группы мышц. Перекладины, рукоходы, шведские стенки, кольца, канат, скамейки для пресса, брусья для отжиманий — все это многообразие будет доступно людям в любое время. Кстати, Василий Петров лично проверил тренажеры на прочность. Снаряды крепко установлены, оборудование готово встретить любителей спорта. «Эта площадка стала бесплатной альтернативой тренажерным залам и фитнес-клубам, — сказал министр. — Приглашаю на нее всех поклонников здорового образа жизни!»

Открытием общедоступного пространства для воркаута визит не ограничился. На территории «Олимпийского» завершается реконструкция футбольного поля республиканской спортивной школы. Пройдя по великолепному зеленому газону, Василий Петров вместе со специалистами фирмы-подрядчика обсудили ход обновления поля. Несмотря на сложности, работы выполняются согласно графику. Уже установлены пункт КПП и трибуны для зрителей с навесом и местами для маломобильных граждан. Также заканчивается укладка нового искусственного газона. Это зеленое покрытие поступило на «Олимпийский» по согласованию с главным футбольным органом страны — Российским футбольным союзом.

Одновременно рабочие устанавливают ограждение и монтируют два комплекта входных ворот в разных частях объекта, подготавливают площадку для лестницы при спуске к зеленому газону. Также футбольное поле будет оснащено мачтами освещения и новым табло, которое поступит на площадку до конца октября.

Уже в ближайшее время воспитанники республиканской школы футбола смогут опробовать зеленый газон стадиона. «Новое поле станет прекрасным подарком всем приверженцам здорового образа жизни», — отметил министр физической культуры и спорта Чувашии.

Фото cap.ru

На площадке для воркаута любой желающий сможет подготовиться к сдаче нормативов ГТО.