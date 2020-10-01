Четыре студента из Чувашии выиграли гранты на молодежном форуме ПФО «iВолга»

Идея на миллион

Короткометражное кино, студенческий театр и нестандартный подход к обучению школьников физике — четыре проекта из Чувашии в этих сферах стали победителями молодежного образовательного форума ПФО «iВолга», который в этом году прошел в дистанционном формате. Их авторы — студенты ЧГУ имени И.Н. Ульянова. На воплощение своих идей молодежь республики выиграла четыре гранта на общую сумму свыше 4,3 миллиона рублей. О чем проекты и как ребята будут их реализовывать, они рассказали Главе Чувашии Олегу Николаеву на встрече в университетском коворкинг-центре «Точка кипения».

Пятикурсник юридического факультета Вячеслав Краснов свой проект посвятил созданию молодежного короткометражного кино. Съемки сториз для Инстаграма и видео для Ютуба очень популярны среди молодежи, почему бы не делать их на более профессиональном уровне, рассудил он и предложил идею обучающих мастер-классов по киноискусству. «Во время подготовки к студвеснам и студенческим театральным фестивалям нам с ребятами приходилось снимать короткие ролики и любительские фильмы. Подумали, если нам это интересно — значит, это может увлечь и других. И решили дать молодежи возможность выразить себя в кино», — рассказал о проекте Вячеслав, культорг факультета и постоянный участник фестивалей студенческого творчества.

СПРАВКА «СЧ» Молодежный форум ПФО «iВолга» проводится с 2013 года при поддержке аппарата полпреда Президента России в ПФО и Федерального агентства по делам молодежи.

На средства выигранного гранта, а это 1,3 миллиона, авторы планируют создать межвузовскую платформу короткометражного кино — своего рода киноакадемию, где ребят будут обучать основам кино профессионалы. Мастер-классы будут доступны для всех желающих, а итогом станет кинофорум молодежных работ. Основную сумму гранта потратят на оборудование, к реализации проекта рассчитывают приступить в начале ноября.

Начинающими кинематографистами уже заинтересовались в киностудии «Чувашкино». Директор Андрей Абдюшов пообещал ребятам всемерную поддержку: от помощи в проведении съемок до направления самых талантливых на учебу по целевому обучению в Казанский институт культуры и ВГИК. Рассчитывает он и на молодых: в следующем году в киностудии запланированы съемки анимационного фильма на чувашском языке, и дополнительные творческие силы не помешают.

Пробудить интерес школьников к инженерным профессиям — такую цель поставила студентка Кристина Петрова. Ее проект «NewТ.О.Н (Твой Опыт в Науке)», выигравший грант в размере почти 400 тысяч рублей, — это серия занимательных опытов по физике для учеников 7–9-х классов, которые проведут в школах республики в течение этого учебного года. Занятия, уверена девушка, помогут увлечь школьников наукой и выявить одаренных детей.

В том, что за техническими специальностями — будущее, убежден и ректор ЧГУ имени И.Н. Ульянова Андрей Александров. Он отметил, что физика является третьим по популярности у выпускников школ предметом для сдачи ЕГЭ. По окончании вуза они становятся специалистами мирового уровня. Примеров много — так, над Крымским энергомостом трудились чувашские специалисты, выпускники госуниверситета.

Внушительных грантов — на сумму более одного миллиона каждый — удостоились сразу два театральных проекта молодежи из Чувашии. Проект студента Сергея Александрова направлен на развитие межвузовского студенческого театра «Абрикосовый сад», который существует на базе госуниверситета уже три года. Второй, студентки Виктории Кисловой, — о появившемся в ЧГУ год назад театре пластики «Кафедра», своеобразном ответвлении «Абрикосового сада».

Как рассказал Сергей Александров, проект предполагает проведение мастер–классов по театральному искусству для школьников, студентов техникумов и вузов. Актерское мастерство, сценическая речь, сценография — обучение пройдет не только в привычном виде, но и в онлайн–формате. Это позволит приобщить к проекту большее число людей со всей республики. Проект Виктории посвящен сложному театральному направлению — пластике. «Кафедра» уже наработала определенный опыт, но, как рассказала обладательница гранта, театру не хватает оборудования и специалистов по таким направлениям, как пантомима, воздушная акробатика, хореография. На средства гранта авторы надеются решить часть проблем (планируется, к примеру, покупка дорогостоящей цирковой лебедки стоимостью полмиллиона рублей для воздушной акробатики, в республике такого оборудования еще не было), однако остаются открытыми вопросы с расходами на декорации, костюмами и транспортом.

Как рассказала директор ДК ЧГУ Анна Заворзаева, где базируются театральные объединения, «Абрикосовый сад» зародился по инициативе студентов-медиков. За три года театр из вузовского вырос в межвузовский, в его ряды влились студенты техникумов и колледжей, а с прошлого года — еще и школьники. «Наша задача создать платформу для творческой молодежи Чувашии, где театр лишь одно из направлений, — отметила директор. — Но нам нужна помощь, нужны специалисты». Помощь, впрочем, не заставила себя долго ждать. Помочь студентам–театралам вызвались профессионалы. Откликнулся руководитель Чувашского экспериментального театра драмы Валерий Проворов (такой небывалый интерес молодежи к театру он назвал «искрой» и «счастьем»), а директор Русского драмтеатра Дмитрий Капустин предложил начинающим артистам списанные костюмы и декорации со спектаклей.

Работу ребят по достоинству оценил и Глава Чувашии Олег Николаев. Он отметил, что проекты, поддержанные грантами, должны быть расширены до масштабных программ.

«Идеи, которые были представлены, — нужные, полезные, творческие. Они позволяют развиваться и сгенерированы на основе молодежного интереса и желания двигаться вперед. Уверяю, что лично я, как руководитель региона, буду нацеливать Кабинет министров Чувашии всячески поддерживать эти направления. Будем определенным образом координировать вашу деятельность, чтобы использовать имеющиеся ресурсы — и учреждения культуры, и Дома культуры, и досуговые центры, и точки роста в образовательных организациях, и все другие ресурсы, которые сегодня есть в системах образования и культуры нашего региона», — подытожил Олег Николаев. Грантополучателям форума «iВолга» он вручил благодарственные письма.

Ярмарка возможностей для молодых

После встречи с победителями форума молодежных проектов «iВолга» в «Точке кипения» заместитель председателя Кабинета министров Чувашии — и.о. министра образования и молодежной политики Алла Салаева написала в своем Фейсбуке: «Мне кажется, что нынешняя молодежь не та… Она более энергична, целеустремленна и креативна, чем принято считать. […] Впереди у ребят большая работа: им предстоит не просто реализовать проект, но и развивать свои идеи, придавать им новый масштаб. Уже сегодня вокруг молодых и амбициозных людей формируется отличная команда, в которую с охотой вступают зрелые и опытные профессионалы.

Уверена, #вместе они сумеют создать что-то действительно полезное, интересное, уникальное.

В свою очередь правительство Чувашии готово поддерживать идеи молодых людей. Уже в ноябре при содействии Центра молодежных инициатив в Чебоксарах состоится «Ярмарка социальных идей», одна из задач которой — поддержать на региональном уровне интересные и полезные проекты.

Создавайте концепции, предлагайте решения, делитесь своими мыслями. Ведь то, что родилось в вашей голове сегодня, может стать предметом гордости всей республики завтра!»

Фото cap.ru

В этом году на форум «iВолга» было отправлено 74 проекта из Чувашии, 12 из них вышли в рейтинг по итогам отборочного тура, а четыре — поддержаны грантами.