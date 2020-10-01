На уборочном фронте напряжение спадает. В отличие от фронта коронавирусного

Коронавирусная ситуация в республике остается напряженной. В минувшие выходные дни численность заболевших увеличилась, констатировал Глава Чувашии Олег Николаев на вчерашней еженедельной правительственной планерке.

Как было подчеркнуто, на всех уровнях следует усилить контроль за исполнением мер противодействия распространению вирусной инфекции. Это касается руководителей и муниципальных образований, и хозяйствующих субъектов. Пока ситуацию удается контролировать во многом благодаря решениям, принимаемым оперативным штабом по коронавирусу. «Эти решения направлены, прежде всего, на обеспечение превентивных мер по недопущению бесконтрольного распространения инфекции. Предприятия общественного питания, досуговые центры и общественный транспорт, которые посещает большое количество людей, несомненно, должны работать. Но мы с вами при этом должны обеспечить все меры безопасности», — сказал Олег Николаев. Стоит задача — удержать эпидемиологическую ситуацию на уровне, позволяющем не вводить крайние меры. Напомним, в минувшую пятницу предприятиям общественного питания было рекомендовано временно воздержаться от проведения банкетов, свадеб и поминок.

ПОРУЧЕНИЕ.

В обозначенные сроки провести комплекс мероприятий по подготовке к году, посвященному трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Вице-премьер — и.о. министра образования и молодежной политики Алла Салаева доложила о ходе реализации Указа Главы Чувашии «Об объявлении в Чувашской Республике 2021 года Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей». Строительство началось в 1941 году, и 2021-й станет юбилейным. Предусмотрен марафон юбилейных мероприятий, в которых задействованы все ключевые министерства. Ведется работа по поиску архивных документов, готовится сценарий документального фильма. Будет создан также единый тематический портал, где можно будет узнать подробности героической летописи. В ряде районов пройдут театрализованные представления, реконструирующие события тех героических лет.

Под особым контролем — сооружение мемориального комплекса «Строителям безмолвных рубежей…» в Козловском районе. В ближайшее время необходимо провести геологические и геофизические работы на месте его сооружения, а в период до 15 ноября провести конкурс идей по облику мемориала, сказала вице-премьер.

ПОРУЧЕНИЕ.

На этой неделе провести совещание по разработке мер по предотвращению роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия.

Вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов доложил о ходе уборочных работ. Они практически завершаются, можно уже подвести предварительные итоги. Валовой сбор зерна составил 954,8 тыс. тонн — на 30% выше прошлогоднего. Урожайность зерновых превысила 33 центнера с гектара — это рекорд за всю историю АПК республики. При этом министр отметил, что ряд районов не показывают реальную урожайность либо совсем ее не показывают… Есть такие вопросы, в частности, к Аликовскому, Комсомольскому районам. Таятся в основном фермеры. Министр обещал «разобраться в ближайшее время, как с ними быть». Сбор картофеля составит порядка 430 тыс. тонн, что позволяет обеспечить им с лихвой потребности республики.

В этом году складываются хорошие для сельхозтоваропроизводителей цены на зерновом рынке, констатировал Артамонов. В то же время есть тенденция повышения оптовых цен на муку для хлебопекарных предприятий, что чревато подорожанием хлеба и хлебобулочных изделий для населения. Глава республики обратил на это особое внимание, поручив разработать меры по недопущению резкого повышения цен в рознице.

В том числе путем поддержки хлебопекарной отрасли. Минэкономразвития поручено проанализировать региональный потребительский рынок на предмет присутствия местной продукции и ввоза ее извне. И выработать подходы с торговыми сетями на предмет преимущественной продажи местных батонов и булок.

ПОРУЧЕНИЕ.

Не снижать темпы ввода объектов республиканской инвестиционной программы. Не допускать срыва сроков сдачи их в эксплуатацию.

О ходе реализации республиканской адресной инвестиционной программы за январь — сентябрь 2020 года рассказал вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. Ее стоимость — около 5 млрд рублей, запланировано на нынешний год строительство 97 объектов. На 1 октября освоено 37,7% предусмотренных средств. Введены в эксплуатацию 3 дошкольных учреждения, 2 школы, 5 ФАПов, региональный центр по хоккею в Чебоксарах. Сданы также несколько объектов водогазоснабжения.

В то же время на десяти образовательных объектах совсем не освоено денег, как и на двух объектах здравоохранения, на одном социальном, на двадцати объектах ЖКХ. Есть и такие, где освоение ниже 30%. В числе причин отставания от сроков, по данным министра, длительные судебные тяжбы с подрядчиками, недобросовестность некоторых из них, затягивание проверок заказчиком выполненных работ и конкурсных процедур. До конца этого года планируется сдача, в частности, трех стадионных площадок, двух футбольных полей, одного водопровода, коллектора в Вурнарах.

Исполнение инвестпрограммы уже не раз обсуждалось, по большей части вопросов выработан план действий, сказал Глава республики. Практически по каждому объекту ведется работа в ручном режиме. Необходимо сохранить набранные темпы, а еще лучше повышать их. Все эти объекты предназначены для людей, и недопустимо не сдавать их в обозначенные сроки.

Олег Николаев напомнил и о других объектах. Объем только Дорожного фонда достиг рекордных значений, но и здесь есть один объект в зоне риска. По проекту комфортной городской среды предусмотрено 365 млн рублей на 2020 год, а освоено лишь 125,8 млн. На 1,3 млрд рублей намечены работы по благоустройству дворовых территорий, и тут уровень исполнения невысокий.

Как отметил Глава, должной работе по реализации инвестиционной программы будет способствовать централизация организации строительных работ на всех этапах. В связи с этим он поручил до конца года еще раз посмотреть все регламенты, чтобы со следующего года пошла по-настоящему плановая работа.