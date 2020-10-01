Вероятное банкротство строительной компании «Лидер» обсудили с дольщиками

Как застраивался микрорайон «Кувшинка» в Чебоксарах, многодетная семья Черновых наблюдала каждый день, поскольку живет рядом. Цены на квартиры предлагались приемлемые, возводились многоэтажки быстро, крупный и, казалось, надежный застройщик ООО «СЗ «Лидер» компенсировал проценты по ипотеке.

Тщательно все взвесив, семья решилась-таки взять ипотеку и вложить свою долю в строительство очередного дома в «Кувшинке», надеясь на то, что его тоже быстро построят. В позиции 19 забили сваи, заложили фундамент, начали возводить каркас и… Сначала стройка замедлилась, а потом и вовсе встала. Так Черновы оказались в списке 853 участников долевого строительства пяти проблемных объектов, где строительная компания «Лидер» вынуждена была прекратить свои работы. Это позиции 1 и 2 в жилищном комплексе «Гагарин» и позиции 3, 3а, 19, 4 и 4а в «Кувшинке». Причина — отсутствие у застройщика денежных средств.

Почти полтора года «Лидер» пытался разрешить свои финансовые проблемы, однако так и не смог встать на ноги. По данным Минстроя Чувашии, кассовый разрыв застройщика (то есть недостаток денежных средств) на завершение строительства составил более 900 млн рублей.

Сколько ждать заветных квартир?

«Где наши деньги? Мы вложили все, что было, а что получили? Кто за это будет наказан?» — возмущенные возгласы в малом зале Чебоксарского дворца культуры тракторостроителей не предвещали спокойного диалога. Обсудить проблемы недостроенного жилья с пострадавшими дольщиками собрались на днях представители регионального Минстроя, администрации Чебоксар, прокуратуры. Ответ перед людьми держал и застройщик — учредитель ООО «СЗ «Лидер» Алексей Лапшин.

Напомним, еще на прошлой неделе правительство республики, изучив плачевную ситуацию на объектах строительства, приняло решение начать процедуру банкротства строительной компании. О чем также упомянул Глава республики Олег Николаев на недавней еженедельной планерке. Он поручил составить так называемую «дорожную карту» или, другими словами, план действий для ускорения достройки объектов, чтобы каждый дольщик понимал, когда он получит квартиру, в которую вложил деньги. Именно с этой «картой» и познакомил руководитель Минстроя республики Александр Героев обманутых дольщиков. «На сегодня ситуация такова, что «Лидер» не в состоянии выполнить свои обязательства по договорам долевого участия», — сообщил он. По словам министра, рассмотрены все возможные пути решения — ни один из банков из-за срыва сроков ввода жилья, а также из-за отрицательных показателей баланса «Лидера» не взялся за кредитование компании. Не получилось привлечь и нового инвестора для передачи объектов другим застройщикам, все основные компании республики, детально рассмотрев вопрос, отказались браться за это дело. Поэтому и было принято решение обратиться в федеральный Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства и начать процедуру банкротства. Суд назначен на 2 ноября.

ЕВГЕНИЙ ОРТИКОВ, прокурор Калининского района г. Чебоксары: «В настоящее время учредитель ООО «СЗ «Лидер» Алексей Лапшин и директор компании Владимир Ишмуратов являются обвиняемыми уголовного дела. Им предъявлено обвинение по статье «Привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в особо крупном размере». В рамках дела назначены экспертизы, в том числе строительные, по их результатам мы получим ответ, куда делись деньги дольщиков».

«Если суд сочтет, что компания не в состоянии выполнить свои обязательства перед дольщиками, с большой долей вероятности будет принято решение о банкротстве. В этом случае фонд берет на себя обязательство завершить строительство проблемных объектов», — объяснил Александр Героев.

На собрании дольщикам озвучили примерные сроки по завершению строительства каждого из домов. Так, самый ранний срок — август 2022 года по позиции 4 и 4а микрорайона «Кувшинка». При том, что степень готовности данного объекта на сегодня, со слов застройщика, составляет 85%. Но дольше всего придется ждать дольщикам позиции 3, 3а и 19. Ориентировочный срок передачи квартир — июль 2023 года.

Есть возражения…

Когда министр зачитывал цифры, то тут, то там по залу поднимались волны возмущенного гула: люди устали ждать своих заветных квартир, им нужны гарантии, чтобы снова не обманули…

— Почему так долго? — предвидя вопрос, отреагировал на беспокойство собравшихся министр. — Основную часть срока займут юридические процедуры: принятие решения о признании банкротства, формирование реестра требований дольщиков, заключение соглашения о финансировании и многое другое…

Ознакомившись с представленным Минстроем списком, сколько дней на какую процедуру понадобится, дольщики насчитали, что только «бумажная» работа займет около года. Снова придется организовать проектно-изыскательские работы, а для этого нужно будет проводить конкурс, заключать договоры…

— Кто ответит за эти сроки? Есть ли успешный опыт взаимодействия с федеральным фондом? — засомневалась чебоксарка Надежда Витальевна.

— Такой опыт есть, правда пока не в нашем регионе. Также мы ориентируемся на опыт по проектированию, исследованию и строительству, который позволяет нам устанавливать именно такие сроки, — ответил министр.

— Хорошо, если объекты достроят, а если фонд примет решение выплатить компенсации обманутым дольщикам, такое ведь тоже возможно? У нас в ипотеку вложены и федеральный, и региональный маткапиталы, нам их придется вернуть государству, и мы снова уже не сможем воспользоваться этой поддержкой, — поделилась проблемой многодетная мама Оксана Анатольевна. Ее поддержали с десяток женщин в зале.

Александр Героев пообещал разобраться в ситуации, но предположил, что, скорее всего, фонд примет решение достроить объекты. А вот неустойку фонд оплачивать не будет, это обязан сделать застройщик. Не вернутся людям и проценты, уплаченные по ипотечному кредиту.

К середине обсуждения, длившегося более двух часов, мнения в зале разделились, не всем дольщикам вариант с банкротством и передачей дел федеральному фонду пришелся по душе. Банкротство застройщика, по мнению группы инициативных дольщиков, поднявшихся со своих мест в знак протеста, недопустимо. Они призывали «не ставить палки в колеса», а помочь фирме достроить объекты, искать другие варианты. Ведь были же в республике прецеденты, когда незавершенные объекты помогала достраивать «Ипотечная корпорация» и другие компании.

Министр еще раз повторил, что потенциальным инвесторам, строительным компаниям были предложены разные варианты, но помощников у стройфирмы так и не нашлось. Проблемы назрели не вчера, заметил Александр Героев, у «Лидера» было достаточно времени, чтобы решить их. Если же сейчас брать паузу, то это будет очередной сдвиг всех сроков. А если выход не найдется? Готовы ли граждане ждать еще? Что скажет застройщик?..

Застройщик не теряет надежды

Поднявшись с места, Алексей Лапшин извинился перед дольщиками и заверил, что компания банкротиться не собиралась и не собирается. С самого начала проект был непростым, признался он, согласившись, что, конечно, нужно было просчитать все риски. Недопонимание, по его словам, было и со стороны городской администрации: с трудом давались разрешения на строительство, не раз менялись проекты планировки территории (а каждый из них стоит нескольких миллионов), тормозилась и сдача объектов.

Для завершения строительства проблемных домов компании не хватает порядка 700 млн рублей, сказал застройщик. При этом, по его словам, непроданных площадей на балансе «Лидера» — на более чем 850 млн рублей, есть и непроданные активы, никуда не выводилась строительная техника. Более того, идут переговоры с одним из московских банков, который со стороны оценил ситуацию стройфирмы и готов профинансировать проект. Копию письма Алексей Лапшин даже представил участникам встречи. И сказал, что готов предоставить инвестору свою «дорожную карту», правда для этого нужны согласованные действия министерства, города и участников долевого строительства. «Неужели есть выход?» — с надеждой переспросили одни дольщики, другие — махнули рукой, дескать, очередное пустое обещание.

Независимо от исхода суда 2 ноября, Алексей Лапшин пообещал дольщикам достроить четвертую позицию. Если будет принято решение позволить ему работать дальше, то он заверил, что сможет завершить все пять объектов до конца 2021 года.

ИВАН КУЧЕРЯВЫЙ, заместитель главы администрации Чебоксар по вопросам архитектуры и градостроительства: «На протяжении всего строительства администрацией города Чебоксары всегда без просрочек застройщику выдавались все необходимые разрешения. На сегодня проекты планировки и межевания, по которым ведется застройка, утверждены и действуют. У застройщика никаких препятствий для завершения объектов нет».

Фото Елены Тры

Встреча с дольщиками продолжалась два часа, но и после ее завершения главные спикеры еще некоторое время отвечали на вопросы в частном порядке.