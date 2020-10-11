ЧЭАЗ: Инвестиции в кадры — залог успехов настоящих и будущих

На факультете энергетики и электротехники ЧГУ со своими лабораториями знакомят с большой гордостью: здесь сосредоточено самое современное оборудование — столичные вузы позавидуют. На нем занимаются студенты, проводят исследования молодые ученые, повышают квалификацию специалисты энергетической отрасли. И подчеркивают: об оснащении научных и учебно-производственных площадок позаботились Чебоксарский электроаппаратный завод и другие ведущие предприятия электротехнического кластера республики.

Специальности разные важны

Высоковольтный частотно-регулируемый электропривод, высоковольтный плавный пуск электродвигателя, распределительная подстанция и многое другое — все в распоряжении студентов. Наверняка не чувствами альтруизма руководствовался собственник ЧЭАЗа, оснащая образовательный центр вуза действующими образцами своей продукции на много миллионов рублей. Так чем продиктована такая щедрость? Беседа с директором по персоналу завода Сергеем Кольцовым, начавшаяся с этого вопроса, вылилась в обстоятельный разговор о кадровой политике, реализуемой на заводе.

Все объясняется известным высказыванием не менее известного политика о том, что каждый работодатель получает таких работников, каких заслуживает. Вот и озабочено руководство завода подготовкой кадров: стремится, выражаясь языком того самого политика, заслужить их, чтобы на предприятии работал квалифицированный, заинтересованный в развитии завода персонал. И тесное сотрудничество с университетом — лишь одна из граней этой работы.

60% рабочих и порядка 40% ИТР — такова структура персонала Чебоксарского электроаппаратного, насчитывающего сегодня в своих рядах 2,8 тыс. человек. При этом рабочие подразделяются на вспомогательное и на основное производства, последнее, в свою очередь, тоже имеет разделение — серийное производство и выпуск продукции проектным методом. Плюс — обеспечение инфраструктуры предприятия, где тоже занято немало работников. И, получается, количество только рабочих специальностей на заводе превышает 130.

Такая же картина — с инженерно-техническим персоналом. Низковольтные комплектные устройства, щитовая продукция, приводная техника, микропроцессорные устройства и релейная защита — диапазон выпускаемой продукции очень велик, и каждое из четырех подразделений завода требует инженеров с самыми разными знаниями и навыками. И даже внутри подразделений множество направлений: одни инженеры занимаются разработкой новых изделий, другие сопровождают производство, есть инженеры-конструкторы, инженеры-исследователи, инженеры-программисты — палитра очень широкая.

Компетенции у людей разные, и подготовка их должна быть соответствующей. Помимо этого, в области производства электротехники ЧЭАЗ — завод в республике единственный, остальные предприятия — это инжиниринговые компании, занимающиеся разработкой, сборкой и поставкой продукции. А завод имеет еще и основное производство: резка, штамповка, сварка… Потому находится в среде двойной, скажем так, конкуренции: с одной стороны, те самые инжиниринговые компании электротехнического кластера, с другой — предприятия машиностроения, имеющие металлообработку. В таких условиях привлечь кадры, удержать их на заводе — задача далеко не простая. Потому важны их мотивация, конкурентный уровень зарплаты, возможности роста и развития как в квалификации, так и в карьерном плане.

Уроки у станка

На ЧЭАЗе хорошо помнят начало 2000-х годов, когда с приходом нового собственника Михаила Шурдова завод возрождался, можно сказать, из пепла (в 90-е годы энергетики снизили объемы заказов в 10 раз, в результате многие цеха простаивали, склады были завалены продукцией), и электроаппаратному пришлось набирать работников чуть ли не в авральном порядке, как говорит Сергей Кольцов, «наполняли цеха людьми с улицы, 60% из них имели лишь школьное образование. И здесь, на рабочих местах, их обучали. Безусловно, очень затратно, кроме того, отвлекает высококвалифицированных специалистов, которым вместо того, чтобы выполнять свои обязанности на производстве, приходилось тратить время на обучение новоиспеченных рабочих».

Так жить нельзя — что делать? Ответом стала выработанная к 2012 году концепция подготовки кадрового потенциала «Ссуз — вуз — предприятие». Началом стала аттестация персонала. В помощь призвали Чебоксарский электромеханический колледж, сотрудники которого разработали тесты для оценки уровня базовой подготовки по ряду рабочих специальностей. Охватили порядка 260 человек. Высветились пробелы в теоретической подготовке кадров. Организовали обучение людей. «Через полгода провели тестирование еще раз, оценили качество работы, производительность труда, допускаемые ошибки — результат нас порадовал, недостаток знаний был восполнен», — продолжает Сергей Алексеевич.

Потому электронное тестирование распространили не только на инженерно-технический персонал, но и на руководящий состав — правда, до директоров пока руки не дошли. Но «обязательно дойдем, пусть не расслабляются».

При этом директор по персоналу подчеркивает, что тестирование каких-либо карательных целей не преследует: «Аттестацию проводим не для увольнения или наказания, наоборот, она нужна для заполнения пробелов в знаниях. Все, что ниже 75%, включаем в программу обу-чения и подготовки. Силами преподавателей ЧЭМК и ЧГУ проводим обучение специалистов». За 5 лет 100% персонала должны пройти аттестацию и в случае необходимости — переподготовку. Причем работники сами заинтересованы в аттестации: ее результаты становятся основанием для повышения разрядов, от которых, в свою очередь, напрямую зависит заработная плата.

Обучение с перспективой и на перспективу

Электротехника развивается семимильными шагами, внедряются новые технологии, появляются новые продукты — не успеть, значит, безнадежно отстать, и четкие очертания перспектив развития производства позволяют планировать подготовку кадров на несколько лет вперед, именно под те направления, которые должны стать основными в ближайшие годы. ЧЭАЗ практикует обучение той или иной профессиональной группы. Выявилась, к примеру, необходимость опыта по проведению специфических расчетов, и группа конструкторов прошла обучение в университете — по программе, специально разработанной для специалистов предприятия.

Впрочем, сотрудничество с учебными заведениями этим далеко не ограничивается. Молодых специалистов завод «черпает» в основном из электромеханического колледжа и госуниверситета. В вузе реализуется целевая подготовка специалистов для нужд ЧЭАЗа. В период обучения студенты осваивают специально разработанный наставниками завода модуль.

Студенты-целевики ежемесячно получают дополнительную стипендию от электроаппаратного в размере 5 тыс. рублей за отличную учебу. «У нас в основном все отличники», — уточняет Сергей Кольцов.

Договор обязывает ребят отработать три года на заводе. А где гарантия, что затем они останутся на ЧЭАЗе? Вопрос не оказался неожиданным.

— Знаете, сначала и меня одолевали сомнения: конкуренция в отрасли высокая, другие компании, понимая, что эти ребята — настоящие умники, тоже «охотятся» за ними, — признался Сергей Алексеевич. — Тем не менее с 2015 года в этой программе приняли участие порядка 80 студентов, половина из них уже отучилась, и большая часть вчерашних студентов работает сегодня на нашем заводе. Некоторые из них уже занимают руководящие должности, чему мы очень рады.

Впрочем, молодежь вливается в коллектив электроаппаратчиков уже во время обучения в вузе. За студентами закреплены наставники из числа высококвалифицированных специалистов завода, и они не только каждую неделю бывают в цехах, но и трудоустраиваются на завод. В армию призываются, но, отслужив, возвращаются на предприятие.

Один из них, кстати, уже знаком читателям нашей газеты — рассказывали о нем в одном из предыдущих статей, посвященных 80-летию ЧЭАЗа. Руководитель департамента научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Андрей Афанасьев как раз из плеяды молодых спецов, которые не изменили заводу. Срочную службу проходил в научной роте: наверняка уговаривали остаться — с нынешним-то жалованьем военных, но Андрей вернулся и сегодня успешно трудится в ИПК «Реконт». Потому разговоры о душе завода, которая сохранилась и выгодно отличает ЧЭАЗ от многих новоиспеченных электротехнических компаний, не пустой звук. Где-то наверняка платят больше, но деньги — не всегда главный аргумент в выборе места работы, ЧЭАЗ, уверены заводчане, привлекает еще и своей душевностью.

Надежды юношей питают

Немножко отвлеклись — вернемся к нашим, вернее, вузовским, лабораториям. Оснащение ставших уникальным полигоном подготовки специалистов для электротехнического кластера лабораторий университета оборудованием с логотипом «ЧЭАЗ» гармонично вписывается в кадровую политику завода. Студенты знакомятся с продукцией предприятия уже на этапе обучения, что сокращает период их адаптации на производстве, позволяет приобрести необходимые компетенции, развить и дополнить линейку продукции в совместных опытно-конструкторских работах вуза и предприятия.

Высококвалифицированные специалисты «от производства» преподают на факультете энергетики и электротехники — готовят инженеров для завода. Для многих обучение бакалавриатом не завершается. Уже работая, молодежь имеет возможность продолжить обучение в магистратуре. Завод в этом тоже заинтересован, ибо активно занимается ОКРами. «Пытаемся заниматься и научно-исследовательскими работами, этого требует развитие новой продуктовой линейки, — рассказывает директор по персоналу, — а там уже нужны кадры нового уровня: не просто инженеры-конструкторы, а инженеры-исследователи — специалисты с научными знаниями и навыками». Причем необходимы кадры, совмещающие электротехнику с другими специальностями, такими как машиностроение, радиоэлектроника и информатика, менеджмент и т.д. И университет идет навстречу пожеланиям электроаппаратчиков — подстраивается под их потребности.

Довольны заводчане и сотрудничеством с ЧЭМК. За колледжем — переподготовка специалистов предприятия. Потому и подготовлено для передачи учебному заведению соответствующее оборудование, которое продемонстрировали корреспонденту газеты в ресурсном центре предприятия. Этот большой стенд, имитирующий защиту небольшой подстанции, будет использоваться для обучения тестировщиков по наладке и испытаниям — специалистов, очень нужных сегодня как самому заводу, так и его заказчикам. Безусловно, воспользуются им и в обучении вчерашних школьников — ребята будут изучать конструктив шкафов по приводу, параллельной защите, распределению и т.д.

Кстати, к ним, учащимся колледжа, со стороны ЧЭАЗа тоже внимание пристальное. Присматривают самых толковых — с прицелом последующего поступления в вуз, разумеется, со стипендией от завода. И не только к ним. Ежегодно сотни школьников посещают завод с профориентационными экскурсиями. И республиканская олимпиада «Надежда электротехники Чувашии» — тоже инициатива электроаппаратчиков, ее победители — умники и умницы школ региона — имеют серьезный плюс к баллам ЕГЭ при поступлении в ЧГУ. Как знать, быть может, через несколько лет они тоже с гордостью скажут: «Я работаю на Чебоксарском электроаппаратном». Во всяком случае, на ЧЭАЗе на это очень надеются, поэтому всемерно поддерживают. Хотя, если даже этого не случится, обиду таить не станут — ведь дорогу в интересный мир электротехники им указали именно заводчане, и это дорогого стоит.

Еще несколько лет назад 35% персонала завода составляли работники старше 50 лет, молодежи до 30 лет было всего-то 17%. Пугающе мало было рабочих и инженеров в возрасте от 40 до 50 лет, а это костяк любого производства. Грамотная кадровая политика позволила выправить ситуацию. Сегодня доли молодежи до 30 и работников от 50 и старше составляют по 25%, и это, по словам Сергея Кольцова, тот самый баланс, который обеспечивает комфортную преемственность поколений. И средний возраст персонала, 42 года, позволяет эффективно сочетать дерзость молодежи и мудрость старших — на благо развития завода.

Фото: Лаборатория ЧГУ, оборудованная с помощью ЧЭАЗа, стала кузницей кадров для завода.