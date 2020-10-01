Грамота Бориса Годунова, посвященная чувашу Курчукею Бурнашеву, может быть включена в реестр уникальных документов России

Бобры больше не ловятся

Далеко не каждый регион может похвастаться наличием раритетных документов, включенных в Федеральный реестр уникальных документов архивного фонда страны. В Ульяновской области речь идет о присвоении высокого статуса уже второму экземпляру — грамоте царя Бориса Годунова от 5 февраля 1605 года. Первым таким документом стала указная грамота Ивана Грозного 1546 года — реликвией для страны она признана в 2018 году…

В октябре руководитель Комитета по делам архивов Нижегородской области, председатель научно-методического совета архивных учреждений ПФО Борис Пудалов посетил Ульяновск с целью ознакомления с документом эпохи Бориса Годунова. По словам эксперта, столбец сообщает об оброчных статьях, а конкретно бобровых ловлях на территории бывшего Казанского уезда. «Речь идет о жителе деревни Арык Казанского уезда, где чуваш Курчукей Бурнашев взял на оброк бобровые ловли, находившиеся в имуществе его отца и соседа. Мужчина уверял, что по речкам, где были бобровые ловли, поставили деревни и бобры не ловятся. Поэтому он просит снять с него ежегодный оброк в один рубль с десятью деньгами и пошлину. Это много по тем временам, человек, видимо, был состоятельным, и статья была доходной, — сообщил Борис Пудалов. — Поступило предписание воеводам князю Ивану Ивановичу Голицыну и Василию Яковлевичу Кузьмину, двум дьякам Петру Пивову и Петру Никулину разобраться в этом деле и, если подтвердятся сведения Бурнашева, учинить указ, как доведется, то есть по рассмотрению местных властей».

Внимательное знакомство с оригиналом документа позволило Борису Пудалову ответить сразу на ряд вопросов, наиболее важным из которых являлось признание подлинности документа. «Обычно когда специалисты пытаются определить подлинность документа, они анализируют внешний носитель и содержание. Внешним носителем является бумага, водяные знаки бумаги, потому что на документе есть дата — 1605 год или древнерусская датировка — 7113 год. К сожалению, на столбцах нет водяного знака, они срезаны, но благодаря работе с документом удалось увидеть фрагмент водяного знака, который позволяет предполагать, что это подлинник, — констатировал он. — Удалось увидеть два кружочка с верхних зубцов водяного знака, это знак кувшин с розеткой, итальянская бумага. Это признак подлинности, как и тип письма. Здесь это очень ранняя скоропись столичных приказов. Это хорошо разработанный почерк профессионального подьячего. Кроме того, сохранился отчетливый след самой печати, естественно, что под копией печать ставить никто не стал. Все эти признаки указывают на то, что мы имеем дело с документом, который должен быть включен в федеральный реестр уникальных документов. Иными словами, это достояние республики».

Для включения в реестр двум признанным специалистам необходимо составить экспертное заключение. Предварительно наряду с Борисом Пудаловым вторым экспертом станет исследователь из Чувашии, историк Александр Чибис (сотрудник Чувашского государственного института гуманитарных наук. — Прим. ред.). Затем сформированный пакет документов направится в Росархив, в Москву, где будет рассмотрен экспертной комиссией. Процесс рассмотрения недолог, однако в условиях пандемии вряд ли удастся собрать комиссию быстро, предполагает Пудалов.

Новый статус изменит условия хранения документа, оно станет сейфовым. Обязательным условием станет его публикация в академическом варианте, чтобы ученые могли пользоваться публикацией. Оригинал будет выдаваться только узкому кругу специалистов при одобрении руководства учреждения.

Помимо этого, присвоение нового статуса грамоте — вопрос престижа госархива Ульяновской области и всего региона. «Архивисты в регионах считают за честь принять участие в формировании золотого фонда документов государства. Подобные документы свидетельствуют о древности нашей территории, о том, что здесь было развито делопроизводство, налажена система управления», — подчеркнула заместитель директора государственного архива, кандидат исторических наук Галина Романова.

КСТАТИ Грамота царя Бориса Годунова попала в архив в составе документов, собранных Симбирской ученой архивной комиссией. Примечательно, что в текущем году отмечается ее 125-летие.

«Эта комиссия была образована в 1895 году общественной организацией из энтузиастов-историков, архивистов, общественных деятелей, археологов, которые задались целью спасать уникальные документы, свидетельства далекого прошлого края, — сообщила заместитель директора государственного архива Галина Романова. — В 19 веке — начале 20-го из частных дворянских архивов, монастырей эти грамоты, документы пришли к нам, и сейчас они в составе фондов Госархива Ульяновской области».

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(печатается в сокращении)

На старинной грамоте эксперт обнаружил фрагмент водяного знака, свидетельствующий о подлинности документа.