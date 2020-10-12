Алина Прокопьева выиграла Казанский марафон

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В выходные в столице Татарстана были разыграны награды Казанского марафона. В нем приняли участие более 8 тысяч бегунов со всей России.

Увлекательной и зрелищной выдалась борьба за награды в самой длинной дистанции – 42,2 км. Здесь медаль высшего достоинства выиграла бегунья из Чувашии, мастер спорта России международного класса Алина Прокопьева. Ее результат – 2 часа 34 минуты 14 секунд.

От всей души поздравляем Алину и ее тренера Михаила Кузнецова с заслуженной наградой и желаем новых спортивных побед

 

Фото @chuvashskaya_resp

Опубликовано: 12 октября 2020 г.


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