Начата процедура банкротства строительной компания «Лидер»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Правительство Чувашской Республики приняло такое решение на основании детального анализа текущей ситуации на объектах строительства. Также учитывалось мнение дольщиков ООО «СЗ «Лидер» и факт отсутствия инвестора, готового завершить строительство домов.

По последним данным, для разрешения ситуации планируется привлечь средства Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

В Чебоксарах ООО «СЗ «Лидер» строил объекты в ЖК «Гагарин» (поз. 1,2) и ЖК «Кувшинка» (поз. 3,3а,19 и 4,4а). Свои средства в строительство объектов вложили 853 дольщиков. Строительные работы там прекратились примерно год назад.

Тему неоднократно обсуждали на совещаниях с участием Минстроя Чувашии, администрации г. Чебоксары и правоохранительных органов.

Фонд защиты прав дольщиков в настоящее время занимается 6 проблемными объектами республики. Активизации работы предшествовала встреча Главы Чувашской Республики Олега Николаева с генеральным директором Фонда Константином Тимофеевым. Они обсудили пути решения вопросов «недостроя» в Чувашии.

Опубликовано: 9 октября 2020 г.


Читайте также:

Благодаря эскроу счетам резко возросло количество заключенных договоров долевого участия
Олег Николаев проинспектировал ход строительства школы в Новом городе
В Чувашии большие стройки будут планировать "пятилетками"
Деловые люди поделились печалями и проектами
Застройщик нарушил срок сдачи дома и выплатил крупную неустойку
Строители из Чувашии восстанавливали Ленинакан после землетрясения 1988 года
"Договорные" банкротства, "серый нал", эскроу: банкиры рассказали Ноздрякову и Аксакову о своих проб...
В правительстве Чувашии назначены кураторы нацпроектов

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.