Коронавирус «тормозит» благоустройство

АЛАТЫРЬ. Пока не началась осенняя слякоть, город спешит завершить благоустройство дворов. Где подрядчики успевают, а где отстают, проверил на днях глава администрации города Сергей Лукишин.

В микрорайоне «Стрелка» обустройство дворовых территорий близится к завершению, сообщила мэрия. Всего здесь планируют привести в порядок семь дворов. На стройплощадках трудятся специалисты из Чебоксар и Батыревского района.

Осмотрев дворы, сити-менеджер отметил, что работы дорожники ведут качественно и пока укладываются в срок, сдать объекты подрядчик намерен до 20 октября.

А вот в микрорайоне «Ямская» работы явно затянулись: из шести объектов почти готов лишь один — двор многоквартирного дома № 58 по улице Грибоедова. Здесь работают специалисты из Мариинско-Посадского района. С претензиями администрации города подрядчик согласен, но ускориться пока не может из-за того, что некоторые сотрудники заболели коронавирусом, работы пришлось приостановить. Сергей Лукишин взял ситуацию на особый контроль.

Между тем, в городе завершается благоустройство общественных пространств. Парк ветеранов подрядчик обещает сдать к началу ноября. А на очереди уже новые проекты. Как сообщает газета «Алатырские вести», объявлен аукцион на благоустройство исторической части города в рамках проекта «Алатырь — город-музей». Напомним, проект победил во Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений. К середине следующего лета здесь преобразятся парки, скверы, а также примыкающие к ним улицы. Появятся комфортные места для отдыха, беговая дорожка, цветники и арт-объекты, обустроят и зону для проведения праздников.

Фото cap.ru

Пока одни подрядчики торопятся завершить благоустройство в Алатыре, другие вынужденно простаивают из-за коронавируса.