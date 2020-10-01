Как устранить несоответствие площади квартиры в документах на жилое помещение?

Нужно обратиться к кадастровому инженеру, который делал технический паспорт на квартиру, пояснила заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Васильева. Именно этот специалист допустил ошибку, указав в документе неправильную площадь жилья. Неточность перешла в Единый государственный реестр недвижимости, куда вносятся данные из техпаспорта. Теперь кадастровый инженер должен подготовить новый технический план и обоснование о наличии реестровой ошибки в ЕГРН. После этого специалисты Управления Росреестра исправят неточность.