Как устранить несоответствие площади квартиры в документах на жилое помещение?

Нужно обратиться к кадастровому инженеру, который делал технический паспорт на квартиру, пояснила заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Васильева. Именно этот специалист допустил ошибку, указав в документе неправильную площадь жилья. Неточность перешла в Единый государственный реестр недвижимости, куда вносятся данные из техпаспорта. Теперь кадастровый инженер должен подготовить новый технический план и обоснование о наличии реестровой ошибки в ЕГРН. После этого специалисты Управления Росреестра исправят неточность.
Опубликовано: 5 октября 2020 г.
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