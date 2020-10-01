«Коммунальные технологии» оштрафованы на 200 тысяч за нарушение сроков подключения к электросетям

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ООО «Коммунальные технологии» оштрафовано за нарушение сроков рассмотрения заявлений на технологическое присоединение, сообщает пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашии.
Штраф КТ получили дважды. Нарушение квалифицируется как нарушение сроков рассмотрения заявлений на технологическое присоединение двух объектов. Каждый из штрафов за уклонение от подписания договора на присоединение равен 100 тыс. рублей.
Как поясняет начальник отдела товарных рынков УФАС Анна Шевченко, установлено, что организация не направила заявителям в установленные законодательством сроки информацию о результатах рассмотрения заявок, а также проект договора и технические условия. За данные нарушения ответственность предусмотрена частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ.

Опубликовано: 5 октября 2020 г.


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