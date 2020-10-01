Главное для них – это дети

Педагоги поделились опытом, как поддержать одаренного ученика и воспитать лидера

Букеты, бесконечные поздравления и признания… Как всегда, тепло и душевно страна отметила День учителя. И все же по-особому искренне нынче звучали слова благодарности педагогам от родителей: пандемия и «дистант» заставили мам и пап по-другому взглянуть на учительский труд. Изменились за это время и дети, больше стало благодарных учеников — в конце занятий все чаще звучит: «Спасибо за урок!» Вот ради таких моментов и стоит трудиться в одной из самых сложных профессий, считают педагоги-наставники призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников (ВСОШ). В праздничный день Глава республики Олег Николаев пообщался с ними в Центре одаренных детей и молодежи «Эткер» и наградил их денежными премиями.

Напомним, в этом году из-за пандемии заключительные испытания ВСОШ не состоялись. Победителей не было, но в список призеров попали выпускники 11-х классов, набравшие на региональном этапе достаточно баллов для участия в финале. А звание призера олимпиады все же позволило им поступить в вузы по льготе, вне общего конкурса.

По традиции в нашем регионе поощряют и наставников участников олимпиады: согласно указу Главы республики учитель, подготовивший призера Всероса (так иногда называют всероссийские испытания школьников), удостаивается гранта в 150 тысяч рублей, а вот если воспитанник победил — премия наставнику увеличивается до 250 тысяч рублей. В любом случае подготовка школьника к олимпиаде — процесс очень трудоемкий как для самого ученика, так и для педагога. Это и ежедневные занятия, и поиск новой информации, и консультации с учителями других предметов. Так, на олимпиаде по экономике не обойтись без математики, а чтобы пройти испытания по биологии, нужна еще и химия.

Как вырастить будущего «чемпиона» школьной олимпиады, поведала на встрече учитель обществознания чебоксарской гимназии № 5 Алина Лазарева, за плечами которой есть и призеры, и победители Всероса. «Во-первых, очень важна поддержка семьи, если ребенок поставил цель, нужно помочь ему достичь ее, — советовала Алина Леонарьевна. — Во-вторых, важна увлеченность самого ученика, насколько сильно он этого хочет. И, наконец, школа должна быть готова направить, подсказать, найти наставника, и, может быть, не одного, а нескольких, ведь, как правило, подготовка к олимпиаде требуется более широкая, порой нужны вузовские знания».

Получая из рук Главы республики свидетельство о присуждении премии, Алина Леонарьевна в первую очередь рассказала, как она гордится успехами своей воспитанницы Анны Гущиной — бронзового призера международного этапа олимпиады по экономике, а ныне студентки Высшей школы экономики. «Все невозможное — возможно!» — процитировала педагог любимую фразу своей ученицы, пожелав коллегам именно с таким настроем готовиться к интеллектуальным состязаниям своих учеников.

Кстати, Алина Лазарева — потомственный учитель. История педагогической династии ее семьи начинается с 1903 года, а именно с Гермогена Титова — друга просветителя Ивана Яковлева. А общий учительский стаж ее родных — более 700 лет. В 5-й гимназии трудится и ее младшая сестра Ленина Жукова, руководитель поискового клуба «Ат?л». В семье целая плеяда педагогов — музыканты, математики, историки, географы и другие учителя-предметники…

Продолжают педагогическую династию и супруги Ефановы из Моргаушского района, тоже подготовившие в этом году призера Всероссийской олимпиады школьников. И Олег Данилович, и Елена Николаевна — учителя русского языка и литературы, работают в одной школе. «Главное в подготовке — это терпение, если есть цель — достигнуть ее можно», — уверены они.

АЛЛА САЛАЕВА,

и.о. министра образования и молодежной политики Чувашии: «Подготовкой ребят к олимпиадам по специальной программе «Индиго» сегодня занимается и республиканский Центр одаренных детей и молодежи «Эткер». Если ребенок выходит на олимпиаду всероссийского уровня, это результат действительно большой работы целой команды людей, которые его поддерживают, сопровождают. Безусловно, колоссальная роль принадлежит и родителям, которые уделяют этому время, создают для чада условия, необходимые для дополнительных занятий, для синхронизации всех его талантов, не забывая и об учебном процессе, и о здоровье ребенка».

Минувший учебный год со всеми его трудностями показал, что все действительно возможно. Да, на первых порах было трудно, на ходу приходилось осваивать новые технологии. И все же, по словам учителей Ефановых, педагоги Чувашии со всем справились и получили большой опыт, который можно использовать в дальнейшей работе. «Как бы ни разворачивалась дальше ситуация, «дистанта» мы уже не боимся, а вот общения с учениками не хотелось бы снова лишаться», — сказала Елена Николаевна, признавшись, что очень скучала во время пандемии по живому общению со своими ребятами.

Но сложнее всего осваивать цифровые технологии было учителям старшего поколения. Что ж, на то он и педагог, что, обучая других, постоянно учится и сам, считает учительница начальных классов чебоксарской школы № 48 Лидия Власова, освоившая и скайп, и мессенджеры, и электронные образовательные платформы. Лидия Васильевна была приглашена на церемонию как почетная гостья, за плечами которой 44 года педагогического стажа. И у нее коллеги просили профессионального совета — как вырастить настоящего лидера, ведь первым учеником Лидии Васильевны был когда-то Олег Николаев, ныне руководитель региона.

«Конечно, я и предположить не могла, что когда-нибудь мой ученик станет Главой республики, — говорит Лидия Власова. — Однако задатки лидера видела в нем еще в раннем возрасте. Олег Николаев был старательным учеником, всегда громко и четко отвечал у доски. Был умным и любознательным, много читал и потом даже руководил литературным кружком, занимался спортом и активно участвовал в школьной жизни…»

Своих первых учеников Лидия Васильевна помнит так, как будто это было вчера, — она пришла работать в сельскую школу 19-летней девушкой сразу после окончания Канашского педучилища. «Волновалась страшно, — призналась она. — Но в нашей профессии есть то, что всегда вдохновляет, придает силы, — это глаза учеников, доверяющих тебе, готовых впитывать новые знания как губка. Сумеешь их заинтересовать, поддержать их интерес — будет толк…» Среди прошлых выпускников Лидии Васильевны есть и руководители, и врачи, и учителя, и спасатели… «Рада, что могу гордиться своими воспитанниками», — говорит она. В этом году Лидия Власова, несмотря на солидный стаж, даже не сомневалась, брать ли ей первоклашек. Учить детей, по ее мнению, это почетно и благородно, нужно быть достойным этого…

Фото Максима Васильева

Принимая цветы от своего бывшего ученика Олега Николаева, учительница начальных классов Лидия Власова призналась, что очень гордится тем, что ее воспитанники достигают больших высот.