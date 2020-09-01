Поклонились могиле деда

В эти дни в Чебоксарах находилась Марина Никитина — внучка рядового Дмитрия Ефимовича Гурьевских, умершего в эвакогоспитале 26.01.1946 г. и похороненного в братской могиле на старом городском кладбище по улице Богдана Хмельницкого.

Вместе с супругом она посетила место захоронения своего деда, возложила живые цветы на мемориальную плиту с его именем, почтила память минутой молчания.

В деревне Кочердык Челябинской области живет и ждет ее рассказа дочь Дмитрия Ефимовича Надежда Дмитриевна Казанцева. Рядовой Гурьевских был одним из 15 бойцов, погибших в ходе пожара в воинском эшелоне уже после войны — 26 января 1946 года.

Тепло и трогательно прошла встреча родных красноармейца Гурьевских с поисковиками из отряда имени Зои Парфеновой Чувашского кадетского корпуса, шефствующими над братской могилой.