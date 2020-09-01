Управлявшей повозкой 35-летней жительнице Канашского района грозит до двух лет тюрьмы

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Возбуждено уголовное дело в отношении хозяйки гужевой повозки, предположительно спровоцировавшей дорожно-транспортное происшествие.
В нынешнем мае около 23 часов возле деревни Большие Бикшики Канашского района «Шевроле-Лачетти» врезался в гужевую повозку, двигавшуюся в попутном направлении. В больницу были доставлены управлявшая повозкой 35-летняя жительница указанной деревни (нетрезвая) и трое ее пассажиров.
Двоим из них причинен тяжкий вред здоровью. Серьезную травму головы получил и 32-летний водитель иномарки. Судя по результатам автотехнической экспертизы, у него не было возможности избежать этого наезда. Уголовное дело завели на женщину, управлявшую лошадью и повозкой, и статья УК нашлась — нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Оказалось, повозка не была снабжена световозвращательными элементами. Сельчанке грозит до двух лет лишения свободы.

Опубликовано: 28 сентября 2020 г.


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