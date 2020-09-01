В Батыревском районе многодетная семья вселилась в новый дом

Многодетной семье Чемеровых из села Тарханы Батыревского района вручили ключи от нового дома. Счастливых его обладателей поздравили представители Минстроя Чувашии, депутаты района, главы поселений и строители.

«В нашей семье пятеро ребятишек, теперь у сыновей и дочки будут отдельные комнаты», — поблагодарили за поддержку Чемеровы. Первых гостей новоселы с удовольствием пригласили осмотреть свой уютный дом площадью 88 квадратных метров.

Как рассказали в администрации, поддержка «больших» семей в муниципалитете всегда была в приоритете. Так, с 2009 года в Батыревском районе 27 многодетных семей обеспечены комфортным жильем. В прошлом году многодетная семья из Сугутского сельского поселения вселилась в двухэтажный благоустроенный дом. В этом году из республиканского бюджета выделено более 6 млн рублей для улучшения жилищных условий двух семей из Тарханского и Шаймурзинского сельских поселений. Своих домов и квартир ожидают еще 19 многодетных семей района.