В Чувашии наградили педагогов и муниципальных служащих

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Указом Главы Чувашии от 25 сентября 2020 года за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Чувашской Республики награждены Туринге Надежда Константиновна — заведующая детским садом № 143, Хаялутдинова Вероника Викторовна — заведующая детским садом № 203 «Непоседы», Яшина Ираида Михайловна — директор средней общеобразовательной школы № 40 с углубленным изучением отдельных предметов.
Этим же указом присвоены почетные звания: «Заслуженный работник образования Чувашской Республики» Ниловой Регине Робертовне — директору средней общеобразовательной школы № 57 с углубленным изучением отдельных предметов; «Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» Тумашкову Юрию Александровичу — начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства и торговли администрации Калининского района г. Чебоксары.
За вклад в развитие местного самоуправления и многолетнюю добросовестную службу награждены знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» Жукова Марианна Васильевна — главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с общественными объединениями и организационной работы администрации Московского района г. Чебоксары, Иванова Елена Александровна — заместитель главы администрации Ленинского района г. Чебоксары.

Опубликовано: 28 сентября 2020 г.


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