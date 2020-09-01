Нельзя ослаблять внимание к противоковидным мерам безопасности в период ОРВИ и гриппа

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

С такого поручения Глава Чувашии Олег Николаев 25 сентября начал заседание Оперативного штаба по коронавирусу. Он призвал коллег сконцентрироваться на соблюдении мер безопасности от коронавируса в период повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом. В зоне особого внимания детские сады, образовательные учреждения, места культуры и общественные пространства.

«Вчера во время совещания в режиме видеоконференции Президент страны обратил внимание избранных глав регионов, что очень важно быть внимательными и очень сконцентрированными, чтобы не допустить повторного всплеска, чтобы сберегать и оберегать людей», — сказал Олег Николаев.

При этом, руководитель региона отметил, что совместная работа, проводимая в Чувашии, позволяет держать ситуацию с COVID-19 под контролем. Однако, забота о тех, кто в зоне риска, о людях старшего поколения, детей и людей с хроническими заболеваниями, также остается в приоритете.

«Сегодня мы находимся в иных условиях, чем весной, когда только начинали борьбу с инфекцией. Но она все также опасна. Конечно, врачи научились лечить, применяют эффективные препараты, идет поэтапное вакцинирование – есть много инструментов борьбы. Но пока в осенний период, когда идет всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом, необходимо не ослаблять внимание», — обратился Глава Чувашии к должностным лицам органов власти региона.

Олег Николаев напомнил о необходимости выполнять все ранее принятые нормы по обеспечению мер безопасности. Это социальное дистанцирование, масочный режим, утренние и входные фильтры в школы, детские сады и другие общественные места. Они позволяют оперативно выявлять заболевающих и заболевших, а также принимать меры по лечению больных и не допускать распространения инфекции.

Опубликовано: 25 сентября 2020 г.


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