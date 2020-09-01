В Чебоксарах проверили работу кинотеатров. Нарушений не выявлено

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом сообщила и.о. руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашии Елена Прокопьева на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории региона.

«В Чебоксарах мы проверили кинотеатр «Волжский», по итогам осмотра нарушений не выявлено», — сказала она.

Напомним, в Чувашии кинотеатрам (кинозалам), театрам, театрально-концертным, культурно-досуговые учреждениям, которые были закрыты для посещения зрителями из-за коронавирусных ограничений, разрешили работать с 11 сентября.

Всего по данным Министерства культуры Чувашии в республике шесть частных кинотеатров и 16 кинозалов, организованных на базе учреждений культуры.

Опубликовано: 25 сентября 2020 г.


Читайте также:

В Чувашии прошли учения медперсонала при появлении больных коронавирусом
Цитата номера
«Полигон» привозит новую кинопрограмму
На правительственной планерке обсудили рост экономики, производство медицинских масок и строительств...
Соревнования переносятся до особого распоряжения
Чистые руки, маска и мыло. COVID-19 в вопросах и ответах
В московских аэропортах контролируют здоровье прилетающих пассажиров
Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Чувашии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.