Объем средств на счетах эскроу по всей стране в августе превысил 600 млрд рублей

Как известно, благодаря переходу к проектному финансированию строительства жилья покупка недвижимости в строящихся объектах становится безопаснее и проще для граждан — деньги дольщиков защищены на счетах эскроу, застройщики получают их лишь после того, как завершат стройку.

Рост проектного финансирования жилищного строительства происходит в том числе благодаря мерам государственной поддержки, отмечают в Банке России. За последний месяц лета количество счетов эскроу и объем средств на них увеличились на 21% — до 179,8 тыс. счетов и 607,0 млрд рублей соответственно. Общий лимит кредитных договоров с застройщиками превысил 1,8 трлн рублей. Подробная информация о динамике финансирования долевого строительства с разбивкой по регионам размещена на сайте Банка России. Судя по этим данным, в Чувашии на 1 сентября текущего года насчитывалось 4447 счетов эскроу (это 4­е место в Приволжском федеральном округе после Татарстана, Нижегородской области и Пермского края). При этом количество «раскрытых» счетов эскроу в нашей республике достигло 1641 (1­е место в ПФО), а сумма средств, перечисленных «раскрытых» счетов эскроу строителям, превысила 3,4 млрд рублей — это первое место в ПФО и второе место в стране, больше Чувашии только у Ростовской области.