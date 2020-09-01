Жительница Чебоксар обвиняется в организации незаконной иммиграции жителей Афганистана

Более тридцати жителей Афганистана незаконно попали в Россию благодаря «усердию» 37-летней жительницы Чебоксар и 41-летнего жителя Московской области.

Оба посредника в организации незаконного въезда в Россию иностранцев стали фигурантами уголовных дел, которые уже расследованы и направлены в суд.

По версии следствия, соучастники подыскивали лиц, готовых платить деньги за предоставление фиктивных документов, обеспечивающих видимость законного пребывания в Российской Федерации. С апреля 2017-го по март 2020 года они представляли в Управление по вопросам миграции МВД по Чувашии документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о цели въезда и дальнейшего пребывания на территории России иностранных граждан. Эти неправомерные действия повлекли незаконный въезд в РФ 31 гражданина Афганистана.

Преступная деятельность обвиняемых пресечена сотрудниками УФСБ России по Чувашии.