Монумент строителям Сурского рубежа будет установлен в Козловском районе

«2021 год объявлен врио Главы Чувашии Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Это уникальный исторический факт, который занимает серьезную страницу в летописи Великой Отечественной войны. Наша задача увековечить здесь гражданский подвиг тех, кто участвовал в строительстве оборонительной линии», — эти слова Алла Салаева, вице-премьер правительства Чувашии, произнесла на днях при выборе места для установки памятной стелы в Козловском районе.

Рабочая группа, в составе которой были также вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева и другие, подошла к этому делу ответственно. Выбор пал на участок земли возле трассы М7, на повороте в село Байгулово Козловского района. «Именно здесь, в Байгулово, в 1941 году около 3 тысяч женщин, стариков и детей в невероятно суровых условиях возводили Казанский обвод. Поэтому размещение здесь монумента в честь подвига тружеников тыла было бы логичным. Рассмотрели несколько возможных локаций, от въезда в Байгулово до склона Чарду. Окончательное решение примем на днях», — сделала запись на своей страничке в одной из социальных сетей Алла Леонидовна.

К реализации этого проекта будут привлечены архитекторы и скульпторы со всей страны. При поддержке Минкультуры России и Всероссийского исторического общества планируется объявить творческий конкурс. Длиться он будет 90 дней, а по окончании этого срока состоится обсуждение представленных на конкурс работ.

Фото Instagram @salaevaalla

Одним из возможных мест для установки памятного монумента выбран Байгуловский поворот. Здесь еще остались следы оборонительного рубежа.