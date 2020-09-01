Чувашские спасатели примут участие во всероссийских учениях

По всей России 22 и 23 сентября пройдет командно-штабное учение, посвященное отработке взаимодействия и согласованности действий всех заинтересованных ведомств по предупреждению и ликвидации аварий, связанных с разливом нефтепродуктов. Не останется в стороне и Чувашия. В учениях будут участвовать сотрудники Главного управления МЧС России по Чувашской Республике, ГКЧС Чувашии и подсистемы РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций), куда входят все аварийно-спасательные службы.