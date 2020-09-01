Об этом на официальном сайте сообщает Минтранс Чувашии. С 18 сентября 2020 года пригородный поезд № 6491 из Алатыря до станции Красный Узел проследует по остановочному пункту 135 км в 9.20 – 9.21 (на две минуты раньше). В обратном направлении – по остановочному пункту Ремезенки в 13.21 – 13.22 (на 4 минуты позже). В остальном расписание остаётся без изменений.

Напомним, что подробную информацию о расписании пригородных поездов можно получить любым удобным способом: по телефону 8 (937) 625-04-33 (круглосуточно), на сайте АО «Содружество» или в мобильном приложении «Пригород» и «РЖД Пассажирам».

Напомним, в связи со стабильной эпидемиологической обстановкой в регионе курсирование пригородных поездов сообщением «Алатырь – Красный Узел – Алатырь» было возобновлено с 1 августа.

Фото: gzd-1.rzd.ru

Сообщение В расписание пригородного поезда Алатырь-Красный Узел-Алатырь внесли изменения появились сначала на Чувашинформ.рф.