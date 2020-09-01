Спорт молодым: правительство Чувашии создает условия для развития спорта в вузах и школах

Республиканские Минспорт и Минобразования, руководители которых на днях договорились совместно развивать школьный и студенческий спорт в Чувашии, объявили о создании Межотраслевых программ развития до 2024 года.

Как говорится в сообщении Минспорта Чувашии, благодаря этим программам будут созданы условия для занятий физической культурой и спортом во всех школах и вузах региона, а также налажена коммуникация между спортивным сообществом и учреждениями образования.

«Принятие данных программ даст новый импульс развитию школьного и студенческого спорта, укрепит взаимодействие органов власти, спортивных федераций и образовательных организаций. В их основе — развитие спортивной инфраструктуры, кадровая и методическая работа, организация спортивных секций и клубов. Наша задача — создать все условия для того, чтобы подрастающее поколение имело возможность заниматься спортом по месту учёбы. Ведь занятия физической культурой и спортом благоприятно влияют не только на физическую подготовленность, но и умственную работоспособность, психологическую устойчивость и на здоровье. Кроме того, являются профилактикой так называемых «сидячих болезней» и компьютерной зависимости», — прокомментировал намеченные планы руководитель Минспорта Чувашии Василий Петров.

Специальные подпрограммы разработаны отдельно для школьников и студентов. Планируется, что до конца 2024 года не менее 55% школьников и 65% студентов будут систематически заниматься физической культурой и спортом. А за четыре года в 54 образовательных учреждениях, расположенных в малых городах и районах республики сделают ремонт спортзалов и закупят спортивный инвентарь.

Напомним, что на прошлой неделе тема уже обсуждалась на встрече руководителя региона Олега Николаева с президентом Всероссийской федерации школьного спорта, трёхкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.

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