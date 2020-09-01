АО «Лента» уже четвертый месяц обеспечивает жителей республики средствами защиты

Автор: Марина ИвановаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Средства индивидуальной защиты во время пандемии стали очень популярными товарами. На работе, в общественных местах, при посещении магазина, в транспорте стало необходимо носить маску. Так распространение коронавируса создало дефицит средств защиты. Был период, когда из свободной продажи маски фактически исчезли. А если и появлялись, то по очень высокой цене.
Ситуация не осталась без внимания руководителя Чувашии. Олег Николаев обратился к предприятиям легкой промышленности с тем, чтобы локализовать на территории республики производство средств индивидуальной защиты для обеспечения защиты граждан в полной мере.
Одним из первых на призыв откликнулось акционерное общество «Лента». Надо отметить, что создание производства средств защиты — дело хлопотное, необходимо соблюдение особых правил и санитарных норм. Только в этом случае предприятие получает регистрационное удостоверение на соответствие требованиям ГОСТ в части эффективности бактериальной фильтрации. Инвестиции на закупку высокопроизводительного технологического оборудования, а также запаса сырья в условиях его дефицита в апреле–мае составили более 70 млн рублей.
Сегодня предприятие ежедневно выпускает свыше 120 тысяч медицинских одноразовых масок, которыми обеспечивает аптечные и торговые сети не только республики, но и других регионов. Новое производство, открытое в июне этого года, позволило не только стабилизировать ситуацию на рынке средств защиты, но и создать 50 новых рабочих мест, что в создавшейся эпидемиологической обстановке не менее актуально. И, кстати, как полагают эксперты, маски еще будут оставаться одними из востребованных товаров.

 

Фото:

Для масок разработана оригинальная и практичная упаковка.

Опубликовано: 16 сентября 2020 г.


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