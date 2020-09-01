Олег Николаев встретился с журналистами

«Больше дискуссий — эффективнее решения…»

Центральная избирательная комиссия утвердила итоги прошедших выборов Главы Чувашии. Протоколы подписаны, результат известен. Победу одержал Олег Николаев. В преддверии вступления в должность, которое предположительно состоится 22 сентября, руководитель региона ответил на вопросы журналистов.

«На мой взгляд, результаты выборов отражают два момента, — отметил в начале брифинга Олег Николаев. — Во-первых, за семь с половиной месяцев, которые я исполнял обязанности Главы Чувашии, проделана большая работа по созданию плана развития региона, выявлению проблем и поиску потенциальных возможностей. Это было закреплено, прежде всего, в Комплексной программе развития республики на следующие пять лет, основные ее моменты легли в основу моей предвыборной кампании. Все это вкупе и отразилось на итогах выборов. Народ Чувашии поверил, что ситуация в регионе будет меняться и будут достигаться те цели, на которые нас ориентирует Президент России Владимир Путин. Ну и во-вторых, оказан огромный кредит доверия. А это, несомненно, большая ответственность».

Свою задачу и задачу всего Кабинета министров Олег Николаев видит в организации работы таким образом, чтобы отраженные в комплексной программе планы были выполнены. Ну а начнется их реализация, в соответствии с законодательством, с отставки действующего правительства и формирования нового. Но по большому счету, мероприятия по реорганизации правительства были реализованы в начале деятельности Олега Николаева в качестве врио Главы региона.

По словам Олега Алексеевича, больших перемен в правительстве не ожидается. «Возможно, будут точечные решения, но глобально картина не поменяется», — заверил он.

«Приятно, что люди так активно откликнулись на участие в разработке комплексной программы, — признался Олег Николаев. — Такая ситуация, когда становится больше людей небезразличных к судьбе родной республики, конечно, вдохновляет и придает силы. А самое главное, вселяет уверенность: если будем так же слаженно и последовательно работать, то результат будет ровно таким, каким мы его себе планируем».

На вопрос, намерен ли руководитель региона изучить политические программы своих оппонентов на выборах, он ответил, что уже этим занимается. «Внимательно следил за ходом дискуссий, которые шли во время кампании, анализировал идеи и мысли, которые высказывались. Каждый из участников радел за развитие малой родины. Мы часто говорили об одних и тех же целях, но, возможно, расходились в путях их достижения. В этом и есть соль. Чем больше дискуссий, тем эффективнее решения…», — подчеркнул врио Главы республики, выразив готовность взаимодействовать, тем более что практически все экс-кандидаты на должность Главы республики — депутаты.

Расспросив о выборах, представители СМИ перешли к вопросам о планах на ближайшую перспективу, ведь за пятилетку предстоит сделать немало.

— Будем ли поднимать машиностроительный сектор? — поинтересовались корреспонденты.

— Процесс уже идет, — ответил Олег Николаев. — Как пример — специнвестконтракт, который заключается между Российской Федерацией, регионом, муниципалитетом и инициатором проекта, например, с концерном «Тракторные заводы» по началу производства тракторов малой и средней мощности… Следующие на очереди — «Химпром», ПО имени Чапаева, АО «ЭЛАРА» и ряд других предприятий.

— А как насчет туристической привлекательности? — спросили журналисты.

— Будем развивать. На сегодня в Чувашии более 80 туристических маршрутов, которые пользуются разной популярностью. Наша задача все систематизировать и выработать комплекс мер, одна из них — использовать выгодное местоположение наших городов на Волге. Мы сможем объединить туристические маршруты Чебоксар, Мариинского Посада, Козловки в единый комплекс. Тем самым простимулируем как внутренний, так и внешний туризм.

Кстати, в качестве одной из туристических «изюминок» на Волге Олег Николаев отметил старейшину чувашских дубрав — ильинский дуб в Моргаушском районе, который претендует на звание «Российское дерево года 2020». И, пользуясь случаем, призвал всех жителей так же сплоченно проголосовать за национальное достояние республики.

— Проясните ситуацию с китайскими инвесторами. Мнений много, хотелось бы услышать о том, что происходит, из первых уст, — попросили представители СМИ.

— Да. Пожалуйста. Проект изначально был запланирован в рамках российско-китайского сотрудничества при участии лидеров двух стран и сейчас находится в списке проектов, курируемых Министерством иностранных дел России. Поэтому к нему особое внимание. Но, к сожалению, ситуация по реализации проекта, мягко говоря, была запущена. Хаотично выполнялись заложенные в него мероприятия. Было недовольство граждан и в Чебоксарском, и в Моргаушском, и в Цивильском районах. На сегодня положение таково: выделены земли, чтобы выращивать сельхозпродукцию и построить животноводческий комплекс, в Порецком и Шумерлинском районах. Однако, увы, со стороны китайских партнеров до сих пор не разработана и не представлена проектно-сметная документация, есть нарушения отдельных норм законодательства в области природоохраны. Поэтому пока идет сверка. Правительство Чувашии потребовало от китайских партнеров устранить недочеты. А чтобы не было дальнейших нарушений, принято решение ввести в состав коллегиальных органов управления этим проектом представителей республиканского правительства. Когда проектные документы представят, их обсудят с местным населением…

Также журналисты задавали вопросы избранному Главе Чувашии о предстоящей вакцинации населения от коронавируса, развитии патриотического воспитания в регионе. Спросили и о том, кто будет представлять республику в Совете Федерации. «На сегодня полагаю, что сенатор не поменяется», — ответил Олег Николаев.

Фото Максима Васильева

Считанные дни остаются до церемонии вступления в должность Главы Чувашии. На брифинге Олег Николаев объявил, что она пройдет в Чувашском государственном театре оперы и балета. Прямую трансляцию будет вести НТРК Чувашии.