Безопасность на выборах и предварительные итоги голосования обсудили на правительственной планерке

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Олег Николаев поблагодарил всех участников выборного процесса за организованность и оперативность, с которой рассматривались все жалобы и обращения. Также он отметил соблюдение всех санитарных правил на избирательных участках, которые сделали процесс голосования безопасным с точки зрения предотвращения распространения коронавируса.

«Многие избирательные участки находились в учебных заведениях. Сейчас очень важно, чтобы слаженно начался учебный процесс. Для этого мы с вами заблаговременно предприняли все организационные меры, чтобы были проведены все необходимые мероприятия по дезинфекции, и подготовке к возврату учреждений к нормальному функционированию. Уверен, что все работы проведены», — добавил руководитель региона.

Что касается предварительных итогов голосования, то по словам председателя Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики Александра Цветкова на 8 часов 45 минут утра сегодняшнего дня было обработано 98,8% протоколов участковых комиссий. Активность избирателей за 3 дня составила 55,5%.

«Выборы Главы Чувашской Республики состоялись, самое главное второго тура и повторного голосования не будет, потому что один из кандидатов набрал более 50% голосов. Этим кандидатом является самовыдвиженец Николаев Олег Алексеевич. Его результат на данный момент 75,68%», — сообщил Александр Цветков.

Среди остальных кандидатов вторым стал выдвинутый партией КПРФ Александр Андреев с результатом 10,26% голосов. Почти на половину меньше у Константина Степанова от ЛДПР (5,49%). Николай Степанов от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» на данный момент набрал 3,53% голосов. Сергей Матвеев от партии «Патриотов России» с 2,12% на пятой строчке.

Выборы в Чебоксарское городское Собрание депутатов по одномандатным избирательным округам также состоялись. Большое преимущество у представителей партии «Единая Россия», а на одном округе лидирует партия «Справедливая Россия».

Относительно предварительных результатов пропорциональной системы распределения мандатов для представителей политических партий Александр Цветков отметил партию «Единая Россия», которая набрала 35,05% голосов избирателей, что предварительно предполагает всего 30 мандатов. КПРФ – 16,49% и 4 мандата, ЛДПР – 13,11% и 3 мандата, «Справедливая Россия» – 12,34% и также 3 мандата, «Российская партия пенсионеров России за социальную справедливость» – 9,27% и 2 мандата в Чебоксарском городском Собрании депутатов.

В ближайшее время ЦИК Чувашии опубликует окончательные итоги выборов Главы Чувашии и депутатов в местные заксобрания.

Опубликовано: 14 сентября 2020 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
В Чувашии прошли учения медперсонала при появлении больных коронавирусом
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.