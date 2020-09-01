Олег Николаев: «Спасибо за честную борьбу…»

Голосование закончилось, кандидаты на пост Главы Чувашской Республики поблагодарили своих избирателей и выразили готовность сотрудничать с новым руководством республики на благо ее народа.

Уже через час после закрытия участков для голосования кандидаты на пост Главы Чувашии вышли к журналистам, собравшимся в Едином информационном центре, чтобы поблагодарить своих избирателей, а также всех, кто принимал участие в организации выборов, поддерживал кандидатов.

Тон задал Сергей Матвеев, представитель партии «Патриоты России», набравший, судя по результатам экзит-полла, наименьшее число голосов. Кандидат, волнуясь, не просто поблагодарил свою команду за поддержку, но и признал, что выборы прошли очень честно, без черного пиара. Сергей Матвеев готов сотрудничать с избранным Главой, чтобы республика процветала. Кандидаты Николай Степанов от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и Александр Андреев от КПРФ также заверили, что готовы работать и дальше на благо республики. Правда, не обошлось без критики. Александр Андреев посетовал, что выборы на некоторых избирательных участках были «слишком открытые», когда люди голосовали на остановке общественного транспорта. И выразил надежду, что такие моменты останутся в прошлом и не повторятся при новом руководстве Чувашии.

Константин Степанов от ЛДПР не пришел, сославшись, по словам руководителя Единого информцентра Александра Белова, ведущего пресс-конференцию, на то, что ему нужно дождаться подсчета голосов на одном из УИКов.

Последним выступил Олег Николаев, шедший на выборы самовыдвиженцем и набравший, судя по результатам экзит-поллов наибольшее число голосов. Вначале Олег Алексеевич поблагодарил жителей республики, принявших участие в формировании Комплексной программы развития Чувашии до 2025 года. Далее он выразил благодарность кандидатам, принявшим участие в предвыборной гонке, за честную конкуренцию и готовность сотрудничать по окончании выборов на благо Чувашии: «Мне было приятно слышать от экс-кандидатов, что каждый из них готов работать дальше. Это самое главное. Спасибо за объединение, которое произошло за последние полгода. В том числе в ходе избирательной кампании. Мне кажется, самое главное, когда мы можем честно, всесторонне обсудить любую проблему и выработать конкретное решение. Убежден, что вместе, объединяя усилия общественных организаций, хозяйствующих субъектов, каждого человека, мы можем сделать больше, чем мы записали в планах».