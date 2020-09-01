Четырежды чемпионка: Сидорова превзошла Исинбаеву на чемпионатах России

Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, параллельным зачетом выступающая за Москву и Чувашию на российских соревнованиях, выиграла чемпионат страны в Челябинске.

Спортсменка покорила высоту 4,70, взяв ее со второй попытки. Также она попыталась прыгнуть на 4,85 м, но все три попытки оказались неудачными. Теперь Анжелика — четырехкратная чемпионка России в классических (на открытом воздухе) соревнованиях. По этому показателю она превзошла двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву, на счету которой три золотые медали. Одну из них Исинбаева выиграла в Чебоксарах. А Сидорова взяла в нашем городе два «золота».

Нынешний чемпионат, как уже сообщала «СЧ», также должен был пройти в Чебоксарах, но из-за эпидемиологической ситуации в республике его перенесли в Челябинск. Однако в скором времени Сидорова побывает в Чувашии: планируется, в частности, что в четверг она посетит спортивный форум в Шумерле.