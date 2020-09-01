Общественные наблюдатели на выборах проходят обучение

Как нужно контролировать ход голосования, как действовать при обнаружении возможных нарушений, как правильно их фиксировать и передавать информацию в Штаб общественного наблюдения за выборами (ШОН) — обо всем этом расскажут желающим стать наблюдателями на предстоящих выборах 11-13 сентября.

Цель такого обучения — разъяснить наблюдателям их права и обязанности, а также порядок проведения контрольных процедур на избирательных участках. Каждый наблюдатель для работы получит направление на избирательный участок, бэйдж и памятку со сведениями о своих правах и обязанностях, сообщает агентство «Чувашинформ».

Обучение наблюдателей проводится по всей республике, на днях одно из таких мероприятий прошло в Московском районе Чебоксар. Вели его специалисты ШОН и руководитель Штаба Дмитрий Донсков. По его словам, основная задача наблюдателей — обеспечить максимальную прозрачность и объективность выборов: «Никаких искажений в работе избирательных комиссий быть не должно. В этом наша главная цель и предназначение».

«Сегодня здесь мы продолжаем обучение нашего корпуса наблюдателей. Напомню, в Чувашии 1156 участков, на которых будут работать более 2 тысяч наблюдателей. В Чебоксарах находится 194 избирательных участка. В городе создан свой Территориальный штаб общественного наблюдения. В Московском районе Чебоксар у нас 75 УИК. На них будут присутствовать порядка 150 наблюдателей. Я уверен, такое масштабное наблюдение осуществляется в Чувашии впервые. Это положительное явление в жизни республики», — отметил Донсков.

СПРАВКА «СЧ» Штаб общественного наблюдения образован на базе Общественной палаты 18 августа текущего года. В состав ШОН вошли порядка 20 некоммерческих организаций республики, а также представители политических партий и кандидатов на пост Главы. Все они подписали с ШОН и Общественной палатой Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в наблюдении за проведением выборов 13 сентября 2020 года.

Михаил Сидоров