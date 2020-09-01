ВТБ в Чувашии развивает сотрудничество с группой компаний «Честр-Инвест»

Банк ВТБ и ООО «Специализированный застройщик «Капитал-Инвест», (входит в группу компаний «Честр-Инвест»), подписали соглашение о финансировании строительства двух жилых домов в ЖК «Ясная Поляна» в г.Чебоксары на общую сумму 394 млн рублей. Кредитные средства предоставлены на срок до трех лет в рамках льготной «Программы 1764» Минэкономразвития России.

Финансирование проекта производится с использованием счетов эскроу. ЖК «Ясная Поляна» расположен рядом с лесопарковой зоной Чебоксар. Особенностью объекта является наличие развитой инфраструктуры. В шаговой доступности от жилых домов комплекса находятся школа, детский сад, больница, торговые центры. В сданных домах предусмотрена придомовая территория с многофункциональными спортивными площадками.

Компания «Капитал-Инвест» начала сотрудничество с ВТБ в начале 2020 года, и уже успешно реализовала несколько проектов в ЖК «Ясная Поляна». На текущий момент общая сумма финансирования, предоставленная застройщику, составляет 577,19 млн рублей.

Комментируя сделку, управляющий банка ВТБ в Чувашской Республике Константин Киргизов отметил: «Мы рады, что наше сотрудничество с одним из крупнейших застройщиков региона — компанией «Честр-Инвест» — стремительно развивается. Сегодня ВТБ является ключевым финансовым партнером предприятий строительной отрасли в регионе. На сегодняшний день при поддержке ВТБ в Чувашии реализуются 17 проектов с использованием эскроу счетов. Это треть от общего объема строящегося жилья в республике и более 105 тысяч квадратных метров новых жилых площадей».