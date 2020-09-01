Пожаловаться на действия или бездействие налоговиков можно дистанционно

С 1 июля этого года налогоплательщики могут направить жалобу (апелляционную жалобу) на акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц, а также получать решения по ним и иные документы, принятые в ходе досудебного урегулирования, в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи (далее — ТКС) по новой форме и форматам, утвержденным Приказом ФНС России от 20.12.2019 № ММВ-7-9/645.

Как отмечают в УФНС России по Чувашской Республике, преимущество новой формы заключается в упрощении процедуры и оптимизации взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков. Весь документооборот осуществляется по ТКС в установленном формате через оператора электронного документооборота. Использование налогоплательщиками для представления жалобы (апелляционной жалобы) новой формы позволяет отправить ее с рабочего места в электронном виде и гарантирует оперативное поступление в налоговый орган. Представлять сканированный образ жалобы в виде файла-приложения уже не требуется. В программном обеспечении предусмотрены все необходимые и установленные статьей 139.2 Налогового кодекса Российской Федерации поля (реквизиты) для заполнения экранной формы жалобы, которая в обязательном порядке должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

Кроме того, оформление жалобы по новой форме даёт возможность направления налогоплательщикам документов, принятых вышестоящим налоговым органом в ходе рассмотрения их жалобы, а именно: информации о времени и месте ее рассмотрения, о приостановлении или об отказе в приостановлении исполнения решения инспекции, а также сведений о продлении срока рассмотрения жалобы и решения по ней.