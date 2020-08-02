В гимназии №5 представили новый бесконтактный дезинфектор

Ежедневное измерение температуры и санитарную обработку рук в школах Чувашии в ближайшее время будут производить при помощи искусственного интеллекта. «Умный» бесконтактный санитайзер представили сегодня в чебоксарской гимназии №5 министру промышленности и торговли России Денису Мантурову и полпреду Президента в ПФО Игорю Комарову. Учебное заведение стало первым в республике и одним из первых в стране, где появился необычный гаджет. Устройство разработали в одной из российских компаний по поручению Минпромторга.

«Все в одном», так отозвался о новинке руководитель компании-разработчика NextTouch Владимир Крикушенко. С виду она напоминает сенсорную панель: для измерения температуры достаточно поднести ладонь к значку с изображением градусника. Если все в порядке, на экране появится надпись зеленым цветом с данными о температуре. Если температура выше 37 градусов, цифры «высветятся» красным. Под панелью – санитайзер для рук. Трогать ничего не надо – нужно лишь подставить ладони. Устройство помимо прочего оснащено функцией распознавания лиц – на экран выводится фотография и фамилия каждого входящего учащегося, педагога и сотрудника, а информация о температуре передается по школьной сети медработнику.

Прибор в гимназии №5 уже полностью готов к работе и 1 сентября здесь проведут «утренний фильтр» без участия дополнительных сотрудников с термометрами и дезрастворами. Объем антисептика в санитайзере, заверили разработчики, рассчитан на поток школьников и учителей в течение одного дня, а по утрам его запасы будут восполнять.

Такие программно-аппаратные комплексы с функцией автоматической дезинфекции рук и определения температуры пока будут поставляться в три пилотных региона – Чувашию, Курганскую область и Пермский край. В дальнейшем опыт рассчитывают распространить и на другие регионы.

По мнению директора гимназии №5 Инны Исаевой, такие бесконтактные дезинфекторы позволят быстрее провести процедуру термометрии и дезинфекции рук, тем самым разгрузив очереди при входе. К тому же не придется привлекать к проверке дополнительных сотрудников.