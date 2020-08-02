В День знаний состоится Всероссийский открытый урок «Помнить – значит знать»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

1 сентября школьники Чувашии примут участие во Всероссийском открытом уроке «Помнить – значит знать», посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В нашей республике урок патриотизма дополнят историей подвига жителей Чувашии на Сурском рубеже.

Школьникам расскажут о важности сохранения исторической памяти и вклада детей в работоспособность производств тыла. Также к обсуждению будут предложены вопросы, связанные с работой школ во время Великой Отечественной войны.
Трансляция будет проводиться на официальной странице Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте». Образовательные организации Чувашии должны обеспечить подключение к открытому уроку. Начало в 12.00.

фото yandex.ru

Опубликовано: 28 августа 2020 г.


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