Продавщица-хапуга и столетняя бутылка. История республики на страницах «СЧ»

55 лет назад

29 августа 1965 года

В Алатыре заканчивается строительство бумажной фабрики производительностью 42 тонны бумаги в сутки.

«Сейчас на фабрике полным ходом идет монтаж главной бумагоделательной машины, размеры которой можно представить, взглянув на этот снимок. На нем запечатлен один из узлов машины — лощильный цилиндр, диаметр его 4 метра 20 сантиметров, вес 53 тонны».

На снимке: слесари-монтажники Кировского специализированного управления «Союзпромбуммонтаж» Геннадий Гущарин, Владимир Милкин и Иван Захаров монтируют подшипник лощильного цилиндра. Фото Ю. Дмитриева.

90 лет назад

24 августа 1930 года

Рабселькоры — рабочие и сельские корреспонденты — добровольные помощники советской прессы. Изо всех точек республики в «Красную Чувашию» слетались небольшие, но острые заметки.

«— В д. Чирш-Касы Чебоксарского р-на школа поместилась в маленькой избенке. Поэтому ученики сидят на каждой скамейке по 14 ч. Санитарные условия самые скверные: нет форточки и т.д. В прошлом учебном году из учащихся 35% заболели. Улучшая условия школы, мы должны выполнить всеобщее начальное обучение.

Е. АЛЕКСАНДРОВ.

— В поле около д. Сором-Вары Аликовского р-на есть пруд, который в течение нескольких лет ни разу не чистили. В пруду купают больных лошадей. В воде много разных червей. Но из этого же пруда поят скот.

А. Т.

— В Вурнарах население быстро разрастается. На повестку дня встает квартирный вопрос. Некоторые сотрудники спят на столах своих учреждений. Даже постоянные жители не имеют приюта, а о приезжих и говорить не приходится. Поселковый совет должен разрешить вопрос о жилстроительстве, т.к. население Вурнар все время возрастает.

В. К-ин».

65 лет назад

24 августа 1955 года

Еще неделя, и начнется новый учебный год. В Чебоксарской школе № 2 уже все готово к началу занятий.

«Проведен ремонт крыши, побелены потолки и стены в классах, покрашены панели и полы, переоборудована раздевалка школьников, приобретена новая мебель, отведено специальное помещение для физического кабинета. Оборудована слесарная мастерская, где школьники будут получать трудовые навыки.

В школе организована продажа учебников и тетрадей.

В этом году в школе будет четыре первых класса».

На снимке: учительница-комсомолка Н.В. Попова беседует с Розой Николаевой, Светланой Овчинниковой и Сережей Стрельцовым, поступающими на учебу в первый класс.

Фото И. Ижеева.

30 лет назад

29 августа 1990 года

Взволнованные чебоксарцы звонят в редакцию: мыла в городе днем с огнем не найти, а стиральный порошок в большом дефиците. Свежи еще в памяти дни, когда этот товар занимал все проходы в магазинах.

«Но в минувшие пятницу и субботу по городу поползли слухи о предстоящем повышении цен на стиральные моющие средства. Попутно поговаривали о прекращении поставок порошков и мыла. Этого было достаточно, чтобы возник порошково-мыльный бум. Горожане кинулись запасаться этим залежавшимся товаром. Кстати, и торговые работники невольно «спровоцировали» этот ажиотаж. Накануне была организована выездная распродажа. <…>

Заместитель председателя горисполкома О. Калашникова не скрывает своей озабоченности:

— Очень бы не хотелось говорить о талонах, но мы вынуждены будем рассмотреть и этот вариант. Покупатели требуют навести порядок, сбить ажиотажный спрос. Хотя в городе имеются достаточные фонды для свободной продажи стирального порошка и мыла, придется вводить, как временную меру, жесткое нормирование. Повторяю, как временную меру…

Вчера в магазинах горпромторга в одни руки отпускались кусок хозяйственного и два куска туалетного мыла, три пачки стирального порошка.

Л. Васильев».

20 лет назад

30 августа 2000 года

Новый музейный экспонат нашелся в самом музее. Стеклянную бутылку коричневого цвета обнаружили в подвале Национального музея во время проведения землеройных работ.

«Здание, где оказался экспонат, является бывшим жилым домом купца Михаила Ефремова. Построено оно в 1895 году. Значит, и находке уже где-то лет сто. Бутылка закупорена пробкой, а внутри — жидкость. Специалисты больше склонны предполагать, что это все же пиво, так как семейство Ефремовых занималось его изготовлением. Тем более что из небольшого прокола, сделанного шприцем, как показалось, потянуло пивком. <…>

Такой оригинальной находки в Чувашии еще не было. Возможно, результаты анализов откроют нам секрет старинного пива».