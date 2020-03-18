Заемщик вправе запретить кредитору передавать его долг третьим лицам

Такая возможность должна быть включена в индивидуальные условия договора потребительского кредита или займа. Об этом Банк России 21 августа напомнил специальным информационным письмом банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам.

По результатам проверок выяснилось, что кредиторы не всегда предоставляют заемщикам возможность запретить уступку прав (требований) третьим лицам, хотя об этом прямо говорится в Федеральном законе от 21.12.2013 № 353­ФЗ «О потребительском кредите (займе)». «Исходя из указанной нормы, непосредственно заемщику в рамках индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа) должно быть предоставлено право выбора между согласием на уступку прав (требований) и ее запретом, и при этом выбор в пользу запрета уступки прав (требований) не должен препятствовать заключению договора потребительского кредита (займа)», — говорится в письме Банка России.

Кроме того, прежде чем принять решение, брать кредит или нет, гражданин имеет право взять договор домой и ознакомиться с ним в спокойной обстановке. На это законодательство выделяет пять рабочих дней.

Если кредитор не дает возможности выбора, не принимает вашу позицию или отказывается выдавать кредит из­-за того, что вы против переуступки долга, сообщите об этом в Банк России. В онлайн­-приемную регулятора можно обратиться и в том случае, если ваш долг продали, несмотря на запрет.