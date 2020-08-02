В Чувашии 29 августа состоится День здоровья и спорта

29 августа в Чувашии состоится первый с момента снятия большинства ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, День здоровья и спорта.

Для жителей Чувашии будет доступно бесплатное посещение бассейнов, тренажерных и фитнес-залов, ледовых катков и других спортивных площадок.

«Любители спорта с нетерпением ждали открытия спортивных организаций: фитнес-клубов, плавательных бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов, открытых и закрытых спортивных сооружений. Мы приглашаем всех любителей спорта воспользоваться прекрасной возможностью с пользой для здоровья провести субботний день на спортивных площадках» — отмечает министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров.



Подробнее с услугами, программой проведения Дня здоровья и спорта, а также предварительно записаться на оздоровительные сеансы можно на сайтах соответствующих спортивных школ и физкультурно-оздоровительных комплексов.

С полным перечнем республиканских и муниципальных спортивных учреждений можно ознакомиться на сайте Минспорта Чувашии в разделе «Спортивные организации».