Чебоксарцы выбирают между бесплатным завтраком и бесплатным обедом для младшеклассников

Как думаете, бесплатный завтрак или обед нужен ученикам начальной школы? ⠀ Это нововведение внедряем с 1 сентября для школьников 1-4 классов во всех учебных заведениях Чебоксар. Сегодня открыли голосование на портале «Открытый город». Итоги подведем в пятницу, 28 августа. Голосуем! #администрациячебоксар #открытыйгород