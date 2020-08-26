Чебоксарцы выбирают между бесплатным завтраком и бесплатным обедом для младшеклассников

Что предпочтительнее для учеников младших классов — бесплатный завтрак или бесплатный обед? Этот вопрос родителям школьников задали и глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков на своей странице в Инстаграме, и портал «Открытый город». Со вчерашнего дня на этой интернет-площадке, открытой для изучения мнения горожан, началось голосование по школьным завтракам и обедам. С ответом пап и мам просят не затягивать — голосование будет недолгим и закроется 28 августа в 12 часов.