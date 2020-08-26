Чебоксарцы выбирают между бесплатным завтраком и бесплатным обедом для младшеклассников

Что предпочтительнее для учеников младших классов — бесплатный завтрак или бесплатный обед? Этот вопрос родителям школьников задали и глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков на своей странице в Инстаграме, и портал «Открытый город». Со вчерашнего дня на этой интернет-площадке, открытой для изучения мнения горожан, началось голосование по школьным завтракам и обедам. С ответом пап и мам просят не затягивать — голосование будет недолгим и закроется 28 августа в 12 часов.
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Как думаете, бесплатный завтрак или обед нужен ученикам начальной школы? ⠀ Это нововведение внедряем с 1 сентября для школьников 1-4 классов во всех учебных заведениях Чебоксар. Сегодня открыли голосование на портале «Открытый город». Итоги подведем в пятницу, 28 августа. Голосуем! #администрациячебоксар #открытыйгород