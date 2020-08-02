Трудности китайского

И сегодня, по прошествии 75 лет, названия китайских деревень и городов на территории Маньчжурии, то есть северо-восточной части Китая, использованной японскими милитаристами для создания марионеточного государства Маньчжоу-Го, трудно прочитать даже по напечатанному четким шрифтом тексту, тем более произнести вслух. А по памяти и без предварительной подготовки — практически нереально. Пытаюсь представить, как тогда, в августе 1945 года, в горячке боя командиры подразделений четырех советских фронтов отдавали боевые приказы, где неминуемо должны быть перечислены эти населенные пункты, а подчиненные им командиры — понять и уяснить свои задачи и выполнить их, и не могу. И сколько раз перечитывал диктор Всесоюзного радио сообщения Совинформбюро перед выходом в эфир — неведомо. Но они радовали советских людей. Все понимали — скоро и этой войне конец. Дай бог — родные вернутся живыми…

25 августа 1945 г., суббота

Подвиги и награды

Заместитель командира отделения 3-й минометной роты 1-го мотострелкового полка младший сержант Александр Николаевич Дергунов из села Никольское Порецкого района награжден медалью «За боевые заслуги» «за умелые боевые действия против японцев с 19 по 22 августа 1945 года».

Сапер саперной роты 1-го мотострелкового полка красноармеец Михаил Иванович Карагорский, призванный Партским (так в оригинале. — Авт.), возможно, Порецким РВК Чувашской АССР, награжден медалью «За боевые заслуги» «за добросовестное отношение к работе по обеспечению части водой при совершении боевого марша в пустынных условиях».

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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО.

В течение 25 августа на Дальнем Востоке наши войска продвигались вперед на прежних направлениях.

Войска Забайкальского фронта на юге Маньчжурии заняли город Линнань.

Войска 1-го Дальневосточного фронта вступили в город и порт Гензан, где соединились с морским десантом. Войска 2-го Дальневосточного фронта в южной части острова Сахалин, действуя совместно с кораблями и десантными частями Тихоокеанского флота, заняли города Отчай, Тойохара, город и порт Отомари. За 24 августа нашим войскам сдалось в плен более 70 тысяч японских солдат и офицеров. В числе сдавшихся в плен семь генералов, среди которых командующий 4-й армией Квантунской армии генерал-лейтенант Узмара Микио.

Прием капитулирующих японских частей и соединений продолжается.

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26 августа 1945 г., воскресенье

Подвиги и награды

3-й гвардейский воздушно-десантный стрелковый полк 1-й гвардейской воздушно-десантной дивизии наградил медалью «За отвагу» сапера саперно-подрывного взвода гвардии красноармейца Петра Васильевича Васильева из Вурнарского района за то, что он «в бою за г. Брно 22.4.45 года одним из первых ворвался в траншею противника и в завязавшихся боях уничтожил 3-х гитлеровцев».

Потери

Погибли в бою и захоронены в селе Решетниково Анучинского района Приморского края гидросаперы 21-й роты одной из частей 1-го Дальневосточного фронта земляки–красноармейцы Николай Васильевич Васильев и Александр Павлович Павлов из деревни Отары (в Книге Памяти ЧР, т. 1, стр. 351 по д. Отары оба бойца не увековечены) и Михаил Степанович Никитин из деревни Мамалаево (в Книге Памяти ЧР, т. 1, стр. 340-341 по д. Мамалаево также не увековечен) Вурнарского района. Место первоначального захоронения всех троих: Маньчжурия, в 8 км от ст. Хуандьхедзе.

Пропал без вести командир автотранспортного взвода 104-го отдельного автотранспортного батальона 60-й армии гвардии старший техник-лейтенант Иван Иванович Кассиров. В Книге Памяти ЧР, т. 5, стр. 435 по д. Лесная не увековечен.

27 августа 1945 г., понедельник

Подвиги и награды

По неполным данным, в советско-японской войне 1945 г. приняли участие около 2 тысяч уроженцев Чувашии. Часть из них была направлена туда в составе своих подразделений после Победы над Германией, значительная часть была призвана военкоматами республики и сразу же направлена на Дальний Восток. Не случайно среди награжденных за подвиги на фронтах советско-японской войны мы встречаем уроженцев преимущественно одних и тех же районов — Вурнарского, Моргаушского, Батыревского, Цивильского.

В ноябре 1943 г. около 600 призывников из Чувашии, в основном из Батыревского и Цивильского районов, были направлены на советско-маньчжурскую границу и попали в 1407-й (позже переименован в 541-й стрелковый полк) отдельный полк 393-й дивизии 111-го укрепрайона.

Вот как вспоминал о начале советско-японской войны уроженец села Тойси Батыревского района Геннадий Федорович Мулюков, стрелок 7-й стрелковой роты 541-го стрелкового полка 393-й стрелковой дивизии 25-й армии 1-го Дальневосточного фронта, награжденный медалью «За боевые заслуги» за то, что «в боях за г. Лаохейшань 11.8.45 г. на поле боя, рискуя жизнью, доставил ценное донесение, чем способствовал правильному принятию решения командира батальона и успешному бою за Лаохейшань»:

«Восьмого вечером прошел батальонный митинг, комполка Волчков и его заместители Ефименко и Соколов прибыли на него с полковым знаменем. Осветив листы бумаги карманным фонариком, они огласили заявление Советского правительства о начале военных действий против милитаристской Японии и зачитали приказ командующего 25-й армии генерала Чистякова о переходе государственной границы. Вслед за командиром полка мы всем батальоном повторяли слова воинской присяги и, выходя один за другим из строя, становясь на колено, прикладывались губами к полковому знамени.

После митинга, получив патроны и гранаты, подразделения разместились на заранее намеченных рубежах. С наступлением полуночи границу пересекли наши самолеты. Не обращая внимания на дождь, поливший как из ведра, мы сползли с горы вниз и залегли на берегу Ушагоу.

Подняв оружие над головой, вошли в воду, поплыли, борясь с течением и чувством страха, ведь японцы тоже не дремлют, беспощадно поливают нас свинцом. Спотыкаясь о незамеченную в темноте колючую проволоку, быстро вскакиваем и бежим вперед…»

Потери

Пропал без вести в августе 1945 г. на Дальневосточном фронте рядовой воинской части п/п 22822 «а» Алексей Семенович Белов из деревни Чербай Красночетайского района. В Книге Памяти Чувашской Республики (т. 5, стр. 413, д. Чербай) не увековечен.

***

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО.

На Дальнем Востоке в течение 27 августа существенных изменений не произошло. Нашим войскам за 26 августа сдалось в плен более 30 тысяч японских солдат и офицеров.

Прием капитулирующих японских частей и соединений продолжается.

***

28 августа 1945 г., вторник

Подвиги и награды

Память о своих 600 однополчанах — уроженцах Чувашии сохранил и рассказал о них в книге «Однополчане» ветеран 541-го стрелкового полка 363-й стрелковой дивизии 1-го Дальневосточного фронта Михаил Антонович Воротников из деревни Нижние Анатриялы Цивильского района. Награжден медалью «За победу над Японией». После демобилизации в 1951 г. работал в комсомольских, партийных и советских органах Цивильского района, стал известным педагогом и организатором просвещения. В Чебоксарах с большой добротой вспоминают его как директора школ № 23 и 40.

Потери

В августе 1945 г. считается пропавшим без вести краснофлотец Илья Васильевич Васильев из деревни Мижули Мариинско-Посадского района. По донесениям послевоенного периода, место его последней службы определялось адресом полевой почты п/п 13937. Принадлежность к флоту требует уточнения.

Погиб в бою и захоронен в братской могиле на площади города Ванемяо в Маньчжурии орудийный номер 14-й гвардейской минометной бригады 3-й гвардейской артиллерийской дивизии прорыва РГК гвардии рядовой Павел Никонович Никонов из деревни Новое Янашево Яльчикского района. В Книге Памяти ЧР по д. Н. Янашево (т. 3, стр. 691-692) не увековечен. В т. 5, стр. 619 Книги Памяти ЧР местом первичного захоронения ошибочно указан г. Ванешлс.

В Маньчжурии захоронен погибший в этот день в бою командир стрелкового взвода отдельной роты контрразведки «СМЕРШ» 1-й Краснознаменной армии 1-го Дальневосточного фронта лейтенант Федор Петрович Серебряков из села Явлеи Алатырского района. Первичное место захоронения: Маньчжурия, ст. Ханьдаохедзы Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). В Книге Памяти ЧР по селу Явлеи (т. 5, стр. 197-205) лейтенант Федор Серебряков не увековечен. В списке воинов, погибших на войне с Японией в 1945 г., дата рождения лейтенанта Серебрякова искажена — указан 1910 г. вместо фактического 1921 г.

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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО.

В течение 28 августа войска 2-го Дальневосточного фронта закончили очищение всей южной половины острова Сахалин от японских войск.

Южнее Камчатки войска фронта, действуя совместно с кораблями Тихоокеанского флота, заняли острова Шиншири (Синсири-То), Уруп и Туруп (Эторофу) из южной группы Курильских островов.

За 27 августа нашим войскам сдалось в плен более 36 тысяч японских солдат и офицеров.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

Продолжается прием капитулирующих японских частей и соединений.

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«Красная Чувашия» опубликовала Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24 августа 1945 г. о ратификации Договора о дружбе и союзе между СССР и Китайской Республикой и Соглашений между СССР и Китайской Республикой о Китайской Чанчуньской железной дороге, о Порт-Артуре и о порте Дальний.

В частности, по соглашению о Порт-Артуре предполагалось использование его в качестве военно-морской базы исключительно Советским Союзом и Китаем. По истечении 30 лет все оборудование порта должно было быть передано Китайской Республике.

29 августа 1945 г., среда

Подвиги и награды

В 1946 г. с должности инструктора политотдела 162-го укрепрайона демобилизовался и устроился на работу в редакцию газеты «Красная Чувашия» кавалер медалей «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За победу над Японией» старший сержант Михаил Прокопьевич Ижеев из Ядринского района.

Потери

В ходе боев в Маньчжурии пропал без вести рядовой Семен Христофорович Зайцев из деревни Азим-Сирма Вурнарского района. Семен Зайцев до отправления в действующую армию прошел месячную подготовку в составе 359-го запасного стрелкового полка (пос. Вурнары) 14-й запасной стрелковой бригады.

30 августа 1945 г., четверг

Подвиги и награды

Командование 18-го стрелкового полка 3-й стрелковой дивизии 2-й армии 2-го Дальневосточного фронта, дислоцированного в г. Бэйанчжэнь, наградило наводчика 45-мм орудия красноармейца Ивана Максимовича Максимова из деревни Сотниково Мариинско-Посадского района медалью «За отвагу» за то, что «в бою на выс. 321,5 лично разведал расположение ДОТ и меткой стрельбой подавил этот ДОТ и уничтожил снайпера противника, обстреливающего расчет».

Приказом по 24-му мотострелковому полку заместитель командира отделения старший сержант Николай Филиппович Евстафьев, уроженец села Борискино-Игар Клявлинского района Самарской области, награжден медалью «За отвагу» за то, что он «в период боевых действий против японских захватчиков с 9.8.1945 г. по 20.8.1945?г. совершил марш по труднопроходимой и безводной местности с преодолением хребта Большой Хинган, при этом проявил мужество и отвагу, умело командовал своим отделением в бою». После демобилизации осенью 1945 г. работал в редакции газеты «Красная Чувашия».

Потери

В августе 1945 г. пропал без вести рядовой Виктор Федорович Мухин, призванный Красноармейским РВК, уроженец Московской области.

31 августа 1945 г., пятница

Подвиги и награды

Долгие годы воинов-дальневосточников из Чувашии объединял и организовывал их встречи участник советско-японской войны, ветеран 782-го скоростного бомбардировочного авиаполка бывший главный редактор нашей газеты Михаил Иванович Иванов, уроженец деревни Эльбарусово Мариинско-Посадского района.

С декабря 1944 г. по июль 1945 г. Михаил Иванов — курсант 58-й школы воздушных стрелков-радистов. Затем до демобилизации в июне 1952 г. — служба старшим воздушным стрелком-радистом 782-го бомбардировочного авиаполка 83-й авиадивизии 10-й воздушной армии, преобразованного позже в 984-й бомбардировочный полк 243-й авиадивизии 29-й воздушной армии.

Мы не можем сегодня не привести воспоминания Михаила Ивановича об августе 1945 г.

«…Август 1945 года, как и первые дни войны с Японией, выдался на Дальнем Востоке теплым, нередко солнечным, а также обильно дождливым и душным. И вот мы, девятеро вчерашних курсантов, в один из таких дней прибыли в пригородном поезде на станцию Бобстово, а оттуда в кузове «студебеккера» подъехали к штабу 782-го скоростного бомбардировочного авиаполка 10-й воздушной армии, который размещался в блиндаже у подножия невысокой, заросшей кустами орешника, сопки. Из-за гор, подковой окружавших аэродром, выплывал огненно-красный солнечный диск. На стоянках самолетов гудели моторы, экипажи пикирующих бомбардировщиков Пе-2 готовились к боевым вылетам. Начальник штаба майор Ветряк распределил нас по эскадрильям. Из девяти прибывших трое были уроженцами Чувашии, и каждого из нас начштаба направил в разные эскадрильи: Алексея Разумова — в первую, меня — во вторую, Петра Лукина — в третью. Вместе с нами должны были прибыть в Бобстово также Алексей Павлов и Валентин Меркулов, но в момент отправления группы в школе их не оказалось. (Спустя года два мы с ними все же оказались в одной дивизии).

В первые дни наш полк наносил удары по войскам противника из аэродрома Бобстово-два (вблизи Биробиджана), а по мере продвижения фронта перемещался все дальше на восток. Утром эскадрильи вылетали на боевое задание из одного места, возвращаясь, приземлялись на другое. Мы, новички, сразу почувствовали, что оказались в спаянном коллективе, ощущали благожелательное, доброе отношение к себе, особенно со стороны стрелков-радистов. Почти все они были опытными летунами и опекали нас, новичков, оберегали от ошибок и оплошностей. Словом, были как заботливые старшие братья.

Войну полк завершил на Южном Сахалине. Свои Пе-2 он оставил на здешнем, бывшем центральном японском, аэродроме Атеай, а личный состав на морском транспорте прибыл во Владивосток. Здесь мы расположились на берегу залива в районе Черной речки. И пробыли тут около двух месяцев почти под открытым небом. Благо, осень была теплая, без дождей. В воинских частях и подразделениях, которых во Владивостоке набралось тогда великое множество, — здесь их накапливали для переброски на Сахалин, острова Курильской гряды, Камчатку, Чукотку, — праздновали победу».

От автора: радист Алексей Разумов погиб 27 февраля 1947 г. в авиакатастрофе в ходе полета из Укурея в Куйбышевку Восточную. Стрелок-радист Петр Лукин после демобилизации из армии в 1952 г. долгие годы работал в партийных и советских органах Цивильского района и г. Чебоксары. Мне довелось познакомиться и почти еженедельно встречаться с ним в годы его руководства Чувашским областным советом по туризму и экскурсиям.

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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО.

В течение 31 августа на Дальнем Востоке существенных изменений не произошло. За 30 августа нашим войскам сдалось а плен 23 тысячи японских солдат и офицеров и 20 генералов.

Фото: Было о чем вспомнить Михаилу Иванову (первый справа) с воинами-дальневосточниками.