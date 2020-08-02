С начала года в Госжилинспекцию Чувашии поступило около 4,5 тысяч жалоб

В январе — августе нынешнего года в республиканскую Госжилинспекцию поступило 4431 обращение граждан на нарушение правил предоставления жилищно-коммунальных услуг, начисления квартплаты, технической эксплуатации домов. Эти данные привел руководитель ведомства, главный жилищный инспектор Чувашии Виктор Кочетков на вчерашней правительственной планерке под председательством первого вице-премьера — министра финансов Михаила Ноздрякова.

Речь шла о предварительных итогах лицензионного контроля за указанный период. В числе нарушений 414 — это пренебрежение нормами техэксплуатации. По всем нарушениям выданы предписания об устранении на общую сумму 797 тыс. рублей, в том числе по завышенному начислению квартплаты. Кроме этого, возбуждено 81 административное дело, выписано 1,7 млн рублей штрафов, включая наложенные мировыми судами.

Михаил Ноздряков поинтересовался, где больше всего обращений. Кочетков ответил, что в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше, Шумерле. Вице-премьер попросил также «расшифровать» цифру 414 нарушений правил эксплуатации. Это в основном работы по содержанию и ремонту жилых помещений, пояснил докладчик. Вице-премьер напомнил, что количество выданных предписаний — всего лишь промежуточный результат, важно, насколько оперативно они устраняются, чтобы потом не повториться. На этом заострил внимание и руководитель Администрации Главы республики Вячеслав Борисов, призвав усилить контроль за исполнением предписаний. Ведь из общего их количества каждое десятое игнорируется.

В итоге было предложено включить в перечень поручений особый контроль в этой части. Это касается также муниципалитетов, где с соблюдением прав жильцов наиболее неблагополучно.