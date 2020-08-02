36 поддельных российских банкнот выявлено в Чувашии во втором квартале

Мошенники подделывают рубли, монеты, доллары и юани

Это на 17 фальшивок меньше, чем за тот же период 2019-го.

Как сообщают в Отделении Национального банка по Чувашской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ, среди подделок 23 купюры номиналом 5000 рублей, 10 тысячерублевых купюр и по одной — номиналом 100, 500 и 2000 рублей.

Схожая картина и в целом по стране. Чаще всего среди поддельных денег, выявленных в банковской системе во втором квартале, встречались пятитысячные банкноты (более 6100) и купюры достоинством в тысячу рублей (около 1200). Меньше всего обнаружено поддельных банкнот номиналом 50 рублей — всего три. Впрочем, подделывают не только бумажные дензнаки — как сообщают в Банке России, среди фальшивок оказались 58 десятирублевых монет и 4 — пятирублевых. Выявлена и фальшивая валюта — 306 долларов США, 28 евро и 10 китайских юаней.

Для определения подлинности денежных знаков эксперты Отделения-НБ Чувашская Республика рекомендуют проверять не менее трех защитных элементов (водяной знак, защитная нить, микроперфорация, цветопеременные изображения). Это можно сделать самостоятельно, например, на ощупь, на просвет и при изменении угла зрения на банкноту. Подробную информацию о признаках подлинности российских банкнот и монет можно найти на официальном сайте Банка России и в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России».

«Если у вас появились сомнения в подлинности банкноты, ее можно сдать на экспертизу в подразделение любого банка, осуществляющего операции с наличными деньгами, — говорит заместитель управляющего Отделением-НБ Чувашская Республика Алиса Александрова. — А если вы уверены, что это фальшивка, обратитесь в правоохранительные органы».

Кстати Подвели итоги по фальшивым деньгам и в МВД по Чувашии. По данным управления экономической безопасности и противодействия коррупции, за первое полугодие 2020 года в целом по республике зарегистрировано 105 фактов сбыта поддельных купюр (в прошлом году, соответственно, 113). И здесь доминировали самые крупные дензнаки — выявлено 77 фальшивых банкнот номиналом пять тысяч рублей. Кроме того, в списке подделок 15 тысячных купюр, по 2 купюры номиналом в две тысячи и пятьсот рублей, одна сторублевка и три стодолларовые банкноты. Чаще всего факты сбыта поддельных денег фиксировались в Чебоксарах (54 случая), а также в Канаше и Новочебоксарске.

Фото pan.ru

Во втором квартале 2020 года количество выявленных в банковской системе РФ поддельных денежных знаков Банка России составило 7725 штук. Это на 31,5% меньше, чем в первом квартале года.