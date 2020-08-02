В Чувашии проверили соблюдение масочного режима на общественном транспорте

Очередной рейд по проверке соблюдения масочного режима водителями и пассажирами автобусов провели сотрудники Минтранса Чувашии и ГИБДД. За два часа на маршруте «Чебоксары-Новочебоксарск» проверено 23 автобуса, составлен один акт о фиксации административного нарушения. Дальше официальная бумага поступит в суд.

В Минтрансе говорят, что в последнее время пассажиры и водители общественного транспорта стараются соблюдать масочный режим, и нарушения допускают сравнительно редко. Тем не менее подобные рейды собираются проводить и дальше — угроза эпидемии никуда не делась. Только за последние две недели специалисты провели шесть выездных проверок, по двум административным делам вынесено постановление о привлечении в виде предупреждения. Напомним, за нарушение масочного режима перевозчикам может грозить штраф до 300 тысяч рублей.