Водопровод в Чандрово будет готов к запуску 1 сентября

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Вчера в ходе посещения Олегом Николаевым очистной водопроводной станции в Заовражном был поднят вопрос строящегося водопровода из северо-западного района Чебоксар в Чандрово.

Строительство ведет «Водоканал» в рамках регионального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология». Контракт стоимостью 70,4 млн рублей включает участок водопровода длиной около 8 км. Работы были начаты в 2019 году.

Директор АО «Водоканал» Владимир Васильев доложил, что запуск воды в новый водопровод можно будет произвести уже первого сентября. Это обеспечит качественной водой около 300 домов, где проживают  более 800 человек. Сейчас в этом районе население испытывает трудности с водоснабжением из индивидуальных скважин и колодцев.

Опубликовано: 19 августа 2020 г.


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