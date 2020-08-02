Для модернизации очистных сооружений «Водоканала» потребуется 3 млрд рублей

18 августа врио Главы Чувашии Олег Николаев в Чебоксарах с рабочим визитом посетил один из объектов городского «Водоканала» – очистную водопроводную станцию «Заовражная».

Как подчеркнул Олег Николаев, уникальный комплекс сооружений, уже решающий проблему утилизации промывных вод фильтровальных сооружений и образующегося осадка, имеет большое значение для экологии региона в целом.

«Предприятие является экологически чистым объектом. Здесь обеспечивается полный замкнутый цикл производства: вода забирается, очищается, остатки обрабатываются, а получаемый материал в виде удобрения используется для озеленения территории города», – сказал руководитель региона и отметил, что дальнейшая модернизация объектов «Водоканала» возможна с привлечением 3 млрд рублей инвестиций банка БРИКС.

Отметим, что комплекс, построенный в 2016 году на средства безвозмездного гранта Международного банка реконструкции и развития (МБРР), позволил полностью прекратить сброс неочищенных промывных вод в Волгу, а также улучшить качество водоподготовки.

На очистной станции «Заовражная» внедрен автоматизированный комплекс обеззараживания воды с помощью гипохлорита натрия и сульфата аммония, которые используются вместо вредного вещества – жидкого хлора. По словам Владимира Васильева, очистного комплекса такого уровня нет во всем Поволжье. На сегодняшний день вода, поступающая в дома чебоксарцев, считается одной из самых чистых в ПФО, и это при том, что в Чебоксарах по сравнению с другими поволжскими городами одни из самых низких тарифов на воду.

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