Олег Николаев вручил дипломы призерам Всероссийской олимпиады школьников

«Перед вами открыты все двери…»

Каждый год тысячи старшеклассников Чувашии, как и их сверстники по всей стране принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников. Бороться есть за что — победители и призеры получают право без сдачи экзаменов поступить в любой вуз страны по специальности, соответствующей профилю олимпиады. В этом году из-за пандемии, к сожалению, провести заключительный этап не удалось, но в Министерстве просвещения России нашли выход — дипломы призеров вручат ученикам 11-х классов, а ученики 9-х и 10-х классов получат приглашение участвовать в олимпиаде в следующем году.

Татьяна Захарова, выпускница новочебоксарской гимназии № 6 и призер олимпиады по географии заинтересовалась этой наукой еще в седьмом классе. «Тогда у нас был очень хороший преподаватель, — вспоминает Татьяна, — на каждом уроке у нее были презентации, видео про разные страны, я просто влюбилась в этот предмет. Ничто меня так сильно не интересовало, как география. Эта любовь сохранилась и сейчас — я собираюсь получить образование в сфере, связанной с географией. Я просто горю этим предметом».

На днях она получила заветный диплом призера, который ей вручил врио Главы Чувашии Олег Николаев, лично поздравивший победителей в купольном зале Дома правительства. Татьяна Захарова в ответ поблагодарила Олега Николаева и поздравила других дипломантов. «Большое спасибо, я очень счастлива, что наконец держу этот заветный диплом в руках. Для меня это символ моих надежд, которые оправдались, и я хочу поздравить всех вас, потому что все мы проделали огромный путь… В процессе подготовки я поняла, что целью получения знаний является не только диплом, не только престижный вуз. Образование — это путь длиною в жизнь, учиться надо всегда и учиться надо с удовольствием», — сказала она.

СПРАВКА «СЧ» Ежегодно в олимпиадном движении участвует более 80% школьников. С 2015 года учащимися чувашских школ завоевано 146 призовых мест. В состав жюри регионального этапа олимпиады традиционно входят преподаватели ведущих вузов региона.

«Мне сегодня и волнительно, и приятно приветствовать, прежде всего, победителей олимпиады, — обратился к присутствующим Олег Николаев. — Вы прошли очень интересный, очень содержательный путь борьбы. Из 49 тысяч школьников, принявших участие, вышли в финал на федеральном уровне только 47 человек. Вы выдержали достойную конкуренцию и доказали — вы самые достойные, самые старательные, самые знающие из числа выпускников 2020 года. Для вас сейчас открыты все двери. Здорово, когда есть выбор, и я искренне желаю, чтобы вы сделали выбор достойный, от души и сердца. И чтобы у вас не угасало желание достичь высочайших точек на том поприще, которое вы для себя выбрали. Самое главное, чтобы эти сегодняшние награды были для вас только мотивацией более смело и уверенно шагать по жизненному пути, чтобы этот успех, который случился в вашей жизни, открывал вам новые возможности, сформировывал новые площадки для дальнейшего роста».

Помимо участников олимпиады на встрече также присутствовали ректоры ведущих вузов Чувашии, наставники и педагоги победителей. Последние получили в подарок памятные книги.

Семен Алицев

Фото cap.ru

Врио Главы Чувашии Олег Николаев лично вручил награды каждому призеру этого года. Яна Волкова, Анастасия Белова и Анна Федорова (слева направо), тоже не остались без дипломов и фирменных статуэток с логотипом Всероссийской олимпиады.