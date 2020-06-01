ЧЭАЗ выдвинут на соискание премии за выпуск металлических детских конструкторов

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Чебоксарский электроаппаратный завод выдвинут на соискание Всероссийской общественной премии «За преданность детству».

Премия учреждена фондом всестороннего развития детей и молодежи «От винта», действующим под эгидой Министерства промышленности и торговли России. ЧЭАЗ с 1982 года выпускает металлические конструкторы для детей. Одним из создателей этой продукции был конструктор Владислав Таяров. Наибольший спрос на конструкторы пришелся на 1990-2000 годы, когда заводу пришлось диверсифицировать производство, освоив выпуск товаров народного потребления.

Первым лауреатом в 2011 году стал Владимир Путин. С тех пор премия вручалась средствам массовой информации, друзьям и партнерам фонда «От винта!», внесшим значительный вклад в поддержку детей и детства, сообщает пресс-служба предприятия.

 

Фото otzovik.com

Опубликовано: 17 июня 2020 г.


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