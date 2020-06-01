Вручены юбилейные медали за заслуги

Распоряжением временно исполняющего обязанности Главы Чувашии от 15 июня 2020 года за весомый вклад в социально-экономическое развитие Чувашской Республики, духовно-нравственное и патриотическое воспитание ее населения и иные заслуги перед Чувашской Республикой памятной медалью «100-летие образования Чувашской автономной области» награждены:

Александрова Надежда Федоровна

Андреева Анна Андреевна

Андреева Татьяна Витальевна

Балашова Элла Робертовна

Балясникова Любовь Борисовна

Баранкина Галина Викторовна

Беспалова Ирина Алексеевна

Варламов Владимир Илларионович

Васильева Людмила Викторовна

Винокурова Елена Геннадьевна

Волкова Ирина Владимировна

Воронин Александр Николаевич

Воронова Елена Ивановна

Горбунова Надежда Михайловна

Григорьева Татьяна Георгиевна

Дьячкова Клариса Львовна

Ермакова Наталья Игоревна

Ершова Галина Якимовна

Захарова Роза Николаевна

Иванова Ираида Юрьевна

Иванова Роза Леонидовна

Иванькова Людмила Павловна

Ильина Нина Валериановна

Капламова Людмила Ивановна

Козлова Валентина Ивановна

Колисниченко Мария Семеновна

Кузнецова Людмила Алексеевна

Ласкеева Александра Константиновна

Лебезов Сергей Анатольевич

Майрина Татьяна Петровна

Макарова Наталья Юрьевна

Максимова Тамара Семеновна

Малышева Ирина Николаевна

Матвеева Альбина Николаевна

Машин Николай Кузьмич

Миннетуллина Наиля Мирсаидовна

Молодова Роза Николаевна

Мыцикова Екатерина Николаевна

Николаева Лидия Евгеньевна

Новоженина Любовь Александровна

Перова Галина Ивановна

Петрова Зоя Викентьевна

Попова Тамара Николаевна

Прокопьева Надежда Витальевна

Савельева Ангелина Юрьевна

Савченко Светлана Леонидовна

Садовникова Наталия Евгеньевна

Свеклова Людмила Леонидовна

Сменова Гельфия Зулкарнеевна

Степанова Галина Валериановна

Табаев Роман Георгиевич

Титов Александр Федорович

Травина Ирина Петровна

Тумакова Ремзия Равиловна

Уфукова Галина Ивановна

Федорова Надежда Васильевна

Федорова Роза Константиновна

Царева Алевтина Валерьевна

Чернова Любовь Васильевна

Чупракова Маргарита Валериановна

Шагалина Татьяна Юрьевна

Шестеркина Лидия Ивановна

Яковлева Светлана Семеновна

Якушева Муслимя Зарифулловна