Госархив опубликовал на сайте более 143 тысяч наградных документов партизан

Помню свое близкое к шоку состояние, когда лет пять-шесть назад обнаружил в недрах РГАСПИ — Российского государственного архива социально-политической истории — более 143 тысяч наградных документов участников партизанского движения в период Великой Отечественной войны. Оказалось, что из них лишь 4 документа были представлены в общедоступных базах данных Министерства обороны РФ.

Вопрос об оцифровке этих документов поднимался мной на международной конференции «Судьба солдата: теория и практика архивного исследования», на встречах с представителями Минобороны. И вот, наконец-то, лед тронулся — РГАСПИ оцифровал и выложил на своем официальном сайте базу данных «Подвиг партизан» об участниках партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, представленных к награждению государственными наградами (по документам Центрального штаба партизанского движения при Ставке Верховного Главнокомандования).

Как правило, в партизаны уроженцы Чувашии попадали из бесчисленных окружений 1941 года, многим удавалось совершить побеги из лагерей военнопленных. То есть они могут до сих пор считаться в списках пропавших без вести.

Из уже опубликованных РГАСПИ материалов узнаем, например, о представлении в 1942 г. к ордену Ленина Фролова Алексея Алексеевича из бывшего Кувакинского района, прославившегося в составе госпиталя группы партизанских отрядов «Бати», к орденам Красной Звезды — Гладкова Василия Ивановича (4-я партизанская бригада), Павлова Михаила Павловича из Цивильского района (15-й партизанский отряд 3-го полка 3-й партизанской бригады), Салова Федора Ивановича из Урмарского района (Южная оперативная группа), к орденам Красного Знамени — Анищенко Николая Ивановича из Шумерлинского района (Лоевский партизанский отряд), Гладкова Василия Ивановича из Чебоксарского района (4-я партизанская бригада), Синякова Григория Ивановича из бывшего Кувакинского района (Лоевский партизанский отряд).

К медалям «Партизану Отечественной войны» 2-й степени были представлены Ерхунов Сергей Садардинович из Комсомольского района (партизанский отряд «За Родину» 4-й Клетнянской партизанской бригады), Казакова Зинаида Михайловна из г. Чебоксары (партизанская бригада Шаповалова Калининского штаба партизанского движения), к медали «За отвагу» — Федотов Василий Федотович из г. Канаша (подвижной радиоузел в/ч 00126).

По мере оцифровки материалов РГАСПИ откроются и новые сведения о наших земляках — участниках партизанского движения. К сожалению, пока не выложены копии документов с описанием непосредственных подвигов представленных к наградам. Требует уточнения через Государственный архив Российской Федерации и сам факт награждения того или иного лица (в ГА РФ, где хранятся документы Президиума Верховного Совета СССР о награждении).

По-разному складывались партизанские судьбы. Кто-то не дожил до соединения с Красной Армией. Кто-то был призван полевым военкоматом и продолжил воевать с фашистами в составе действующей армии. Немало было и таких, кто прикипел к местам партизанской славы, нашел себе семейную пару, осел на новом месте… В любом случае наградные документы партизанского движения — уникальнейший документальный материал для исследования солдатских судеб. Будем надеяться, они помогут выяснить судьбы пропавших без вести защитников Отечества.